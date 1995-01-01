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    Виллиан: «Очень благодарен за то, как ко мне относились в России. Там было очень хорошо, я отлично провел время»

    Полузащитник «Челси» Виллиан поделился своими воспоминаниями о России.

    «Что я помню? Это было недолго, всего шесть месяцев. Но я очень благодарен за то, как ко мне там относились. Было очень хорошо. У меня до сих пор есть друзья в России. Я отлично провел там время.

    Бывало холодно, особенно зимой. Зима невероятно холодная. Трудно тренироваться, снег мешал. А еще я знаю русский», – рассказал Виллиан.

    • В 2013 году Виллиан провел за «Анжи» 17 матчей, забил гол и отдал шесть ассистов.
    • Бразилец перешел в «Челси» за 35,5 миллионов евро.

    Источник: Ютуб-канал «Okko Спорт»

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