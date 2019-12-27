Виллиан: «Очень благодарен за то, как ко мне относились в России. Там было очень хорошо, я отлично провел время»

Полузащитник «Челси» Виллиан поделился своими воспоминаниями о России.

«Что я помню? Это было недолго, всего шесть месяцев. Но я очень благодарен за то, как ко мне там относились. Было очень хорошо. У меня до сих пор есть друзья в России. Я отлично провел там время.

Бывало холодно, особенно зимой. Зима невероятно холодная. Трудно тренироваться, снег мешал. А еще я знаю русский», – рассказал Виллиан.