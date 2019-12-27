Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Виллиан: «Очень благодарен за то, как ко мне относились в России. Там было очень хорошо, я отлично провел время»

Виллиан: «Очень благодарен за то, как ко мне относились в России. Там было очень хорошо, я отлично провел время»

27 декабря 2019, 15:26
1

Полузащитник «Челси» Виллиан поделился своими воспоминаниями о России.

«Что я помню? Это было недолго, всего шесть месяцев. Но я очень благодарен за то, как ко мне там относились. Было очень хорошо. У меня до сих пор есть друзья в России. Я отлично провел там время.

Бывало холодно, особенно зимой. Зима невероятно холодная. Трудно тренироваться, снег мешал. А еще я знаю русский», – рассказал Виллиан.

  • В 2013 году Виллиан провел за «Анжи» 17 матчей, забил гол и отдал шесть ассистов.
  • Бразилец перешел в «Челси» за 35,5 миллионов евро.

Источник: Ютуб-канал «Okko Спорт»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Анжи Челси Виллиан
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Вомбат
1577457131
Надо было добавить в конце: "который выучил, играя за донецкий Шахтер, потому что в этой части Украины все говорили исключительно по-русски".
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+