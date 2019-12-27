Бакаев: «В детстве пришли с братом на коробку, а нам сказали: «Чужаков не пускаем»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился историей из детства.

«Когда приехали в Жулебино, мы с братом постоянно играли около дома. Приезжали после тренировок и шли играть в футбол на коробку. Со временем начал замечать, что там собиралось все меньше людей. В итоге дошло до того, что народ туда ходить вообще перестал. Отец начал искать место, где мы могли бы играть и прогрессировать. Нашел поле в 15 минутах от дома и сказал нам пойти туда.

Пришли к тому полю, увидели парня в «спортивках». Спрашиваем: «Вы играете?». Отвечает: «Играем, но со своими ребятами. Чужаков не пускаем». Делать нечего, пришли домой, рассказали об этом отцу. А он нас назад отправил! Мы опять обратно, еще 15 минут. Как раз тогда с друзьями и познакомились. Они взяли нас, молодых, к себе в команду. И начали выигрывать», – рассказал футболист.