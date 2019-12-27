Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Бакаев: «В детстве пришли с братом на коробку, а нам сказали: «Чужаков не пускаем»

    Бакаев: «В детстве пришли с братом на коробку, а нам сказали: «Чужаков не пускаем»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился историей из детства.

    «Когда приехали в Жулебино, мы с братом постоянно играли около дома. Приезжали после тренировок и шли играть в футбол на коробку. Со временем начал замечать, что там собиралось все меньше людей. В итоге дошло до того, что народ туда ходить вообще перестал. Отец начал искать место, где мы могли бы играть и прогрессировать. Нашел поле в 15 минутах от дома и сказал нам пойти туда.

    Пришли к тому полю, увидели парня в «спортивках». Спрашиваем: «Вы играете?». Отвечает: «Играем, но со своими ребятами. Чужаков не пускаем». Делать нечего, пришли домой, рассказали об этом отцу. А он нас назад отправил! Мы опять обратно, еще 15 минут. Как раз тогда с друзьями и познакомились. Они взяли нас, молодых, к себе в команду. И начали выигрывать», – рассказал футболист.

    • Бакаев – воспитанник «Спартака».
    • В 17 играх текущего сезона 23-летний полузащитник три раза забил и отдал восемь голевых передач.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.12.2019 09:22
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Mister_Tomsk
    1577428359
    Вот это ваш потолок, в поле играть, не более.
    Ответить
    Давид59
    1577437537
    Прямо рождественская история. Трогательная до слёз. Если бы не папа ..
    Ответить
    vka1970
    1577439506
    Получается папа настоял.Хотя и без настырности братьев вся карьера могла пойти коту под хвост.Очень надеюсь, что ребята себя ещё проявят в хорошем смысле этого слова.Удачи !!!
    Ответить
    ramos6548
    1577710659
    Главное что это привеле к результату! Папе спасибо
    Ответить
    ologreds
    1694987654
    numo594364
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+