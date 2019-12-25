Хавбек «Альбинолеффе» Гонци: «Я русский, но паспорт у меня итальянский. Родился в деревне, до трех лет жил в детдоме»

Полузащитник выступающего в Серии С «Альбинолеффе» Юрий Гонци рассказал о своем российском происхождении.

«Я родился 25 лет назад в маленькой деревне Рабитицы. До трех лет жил в детском доме – туда меня сдали биологические родители… И тут появились мои родители из Италии. Подруга моей итальянской мамы тоже решила взять ребенка из детского дома в России, все прошло хорошо. Потом родители увидели мою фотографию на сайте, я им понравился.

Все случилось быстро: они приехали первый раз в Питер, познакомились со мной и сразу же вернулись, чтобы оформить все документы. Мешала только бюрократия — это было непросто, как я теперь знаю. Так и оказался в Поджибонси — это тоже небольшой городок, под Сиеной.

С тех пор в России я больше никогда не был, но как-нибудь обязательно приеду. На всех итальянских сайтах о футболе написано, что я русский. Это так – потому что я родился в России и прожил там три года. Я русский, но паспорт у меня итальянский. Раньше у меня было что-то типа свидетельства о рождении, может, оно до сих пор лежит где-то дома. Но срок его действия уже истек, а паспорт я получить не мог чисто физически.

Почти ничего не помню из своего детства в России — память как будто стерла эти моменты. Хотя я чувствую, что у меня есть русские корни — например, на домашнем чемпионате мира болел за сборную. Но я вырос и сформировался как личность именно здесь, в Италии. И даже несколько лет назад играл за молодежную «скуадра адзурра». Кажется, я где-то между Италией и Россией», – сказал Гонци.