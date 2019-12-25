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    • Хавбек «Альбинолеффе» Гонци: «Я русский, но паспорт у меня итальянский. Родился в деревне, до трех лет жил в детдоме»

    Хавбек «Альбинолеффе» Гонци: «Я русский, но паспорт у меня итальянский. Родился в деревне, до трех лет жил в детдоме»

    Полузащитник выступающего в Серии С «Альбинолеффе» Юрий Гонци рассказал о своем российском происхождении.

    «Я родился 25 лет назад в маленькой деревне Рабитицы. До трех лет жил в детском доме – туда меня сдали биологические родители… И тут появились мои родители из Италии. Подруга моей итальянской мамы тоже решила взять ребенка из детского дома в России, все прошло хорошо. Потом родители увидели мою фотографию на сайте, я им понравился.

    Все случилось быстро: они приехали первый раз в Питер, познакомились со мной и сразу же вернулись, чтобы оформить все документы. Мешала только бюрократия — это было непросто, как я теперь знаю. Так и оказался в Поджибонси — это тоже небольшой городок, под Сиеной.

    С тех пор в России я больше никогда не был, но как-нибудь обязательно приеду. На всех итальянских сайтах о футболе написано, что я русский. Это так – потому что я родился в России и прожил там три года. Я русский, но паспорт у меня итальянский. Раньше у меня было что-то типа свидетельства о рождении, может, оно до сих пор лежит где-то дома. Но срок его действия уже истек, а паспорт я получить не мог чисто физически.

    Почти ничего не помню из своего детства в России — память как будто стерла эти моменты. Хотя я чувствую, что у меня есть русские корни — например, на домашнем чемпионате мира болел за сборную. Но я вырос и сформировался как личность именно здесь, в Италии. И даже несколько лет назад играл за молодежную «скуадра адзурра». Кажется, я где-то между Италией и Россией», – сказал Гонци.

    • Гонци провел три матча за сборную России U-17.
    • В этом сезоне Серии С он сыграл 13 матчей, результативными действиями не отметился.
    • Рыночная стоимость игрока – 250 тысяч евро.

    Источник: Sport24

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    25.12.2019 12:51
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    Комментарии (7)
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    Давид59
    1577268089
    Первый раз слышу, что у Свидетельства о рождении может истечь срок. А вообще, парню здорово повезло. До закона "подлецов" усыновлён.
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    Garrincha58
    1577268239
    25 лет в серии С таких гонци у нас самих как грязи
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    mihail200606
    1577268747
    Ну щас скажет хочу за сборную России играть)
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    Давид59
    1577271328
    Интересно, что играл за молодёжную сборную Италии, а пылит в серии С
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    Boeung777
    1577277480
    О, давайте его к нам. Мы же любим выискивать на чужбине, а в своей необъятной стране не можем или не хотим разглядеть талантливых мальчишек.
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    Hektor 84
    1577301981
    Та в сборную его!!! Будет пытаться попасть дзюбке в голову!
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    ologreds
    1694987662
    numo594234
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