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    Магнуссон: «ЦСКА хорошо выступил в первой части РПЛ»

    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон оценил выступление московской команды в первой части сезона.

    «Оцениваю первую часть сезона РПЛ позитивно. Думаю, что мы хорошо выступили в первой части РПЛ. Я с нетерпением жду, когда пауза закончится и чемпионат возобновится. Считаю, что у нас хорошая команда, но сейчас нам нужен небольшой отдых. Надо восстановиться и накопить силы на решающий отрезок. Самое главное — подойти в оптимальном составе к возобновлению чемпионата, чтобы ни у кого не было травм.

    Думаю, сейчас в чемпионате примерно такая же расстановка сил, как была в прошлом году. У ЦСКА молодая команда, но при этом сейчас мы уже более опытные. Чувствую, что мы становимся сильнее с каждым днем, с каждым матчем. Думаю, этот сезон будет для нас хорошим», — сказал Магнуссон.

    • ЦСКА после 19 туров чемпионата России занимает четвертое место.
    • Команда вылетела из еврокубков.

    Источник: «Известия»

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