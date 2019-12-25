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Магнуссон: «ЦСКА хорошо выступил в первой части РПЛ»

25 декабря 2019, 01:47
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Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон оценил выступление московской команды в первой части сезона.

«Оцениваю первую часть сезона РПЛ позитивно. Думаю, что мы хорошо выступили в первой части РПЛ. Я с нетерпением жду, когда пауза закончится и чемпионат возобновится. Считаю, что у нас хорошая команда, но сейчас нам нужен небольшой отдых. Надо восстановиться и накопить силы на решающий отрезок. Самое главное — подойти в оптимальном составе к возобновлению чемпионата, чтобы ни у кого не было травм.

Думаю, сейчас в чемпионате примерно такая же расстановка сил, как была в прошлом году. У ЦСКА молодая команда, но при этом сейчас мы уже более опытные. Чувствую, что мы становимся сильнее с каждым днем, с каждым матчем. Думаю, этот сезон будет для нас хорошим», — сказал Магнуссон.

  • ЦСКА после 19 туров чемпионата России занимает четвертое место.
  • Команда вылетела из еврокубков.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Магнуссон Хердур
Комментарии (1)
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Nerlinger
1577267239
Да Трындец просто .... опупительно !!!!
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