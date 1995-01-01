Ракитич: «Горд тем, с каким упорством «Барселона» играла»

Я тут не вижу особого повода для гордости. Реал был лучше. И гол Реала ВАР отменил, увидев сантиметровый офсайд. И два пендаля на Варане не поставили
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич высказался о ничейном исходе Эль Класико против «Реала» (0:0).
«Матчи подобного масштаба всегда тяжелые. У «Реала» были моменты в первом тайме. Один гол стал бы решающим, но никто не смог забить.
Возможно, «Барселоне» не хватало последнего паса или мастерства в завершении. Я горд тем, с каким упорством моя команда играла», – заявил хорват.
- После 17-ти туров «Реал» и «Барселона» – лидеры чемпионата Испании.
- У обоих клубов по 36 очков.