Ракитич: «Горд тем, с каким упорством «Барселона» играла»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич высказался о ничейном исходе Эль Класико против «Реала» (0:0).

«Матчи подобного масштаба всегда тяжелые. У «Реала» были моменты в первом тайме. Один гол стал бы решающим, но никто не смог забить.

Возможно, «Барселоне» не хватало последнего паса или мастерства в завершении. Я горд тем, с каким упорством моя команда играла», – заявил хорват.