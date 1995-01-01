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    Ракитич: «Горд тем, с каким упорством «Барселона» играла»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич высказался о ничейном исходе Эль Класико против «Реала» (0:0).

    «Матчи подобного масштаба всегда тяжелые. У «Реала» были моменты в первом тайме. Один гол стал бы решающим, но никто не смог забить.
    Возможно, «Барселоне» не хватало последнего паса или мастерства в завершении. Я горд тем, с каким упорством моя команда играла», – заявил хорват.

    • После 17-ти туров «Реал» и «Барселона» – лидеры чемпионата Испании.
    • У обоих клубов по 36 очков.

    Источник: Sport.es

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1251

      Давид59 24 минуты назад

      Я тут не вижу особого повода для гордости. Реал был лучше. И гол Реала ВАР отменил, увидев сантиметровый офсайд. И два пендаля на Варане не поставили

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      Рейтинг: +814

      Benifacto 51 минуту назад

      да это был не матч, а тренька, первый удар барсы на 30й минуте, да упорство так и перло...политическая ничейка как итог...

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