ФАН: «Динамо» хочет купить двух игроков зимой

«Динамо» планирует усилить две позиции во время зимнего трансферного окна, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По информации источника, московский клуб ищет опорного полузащитника и нападающего.

«Динамо» уже определило список потенциальных новичков и начало по ним работу.