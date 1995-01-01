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    ФАН: «Динамо» хочет купить двух игроков зимой

    «Динамо» планирует усилить две позиции во время зимнего трансферного окна, сообщает «Федеральное агентство новостей».

    По информации источника, московский клуб ищет опорного полузащитника и нападающего.

    «Динамо» уже определило список потенциальных новичков и начало по ним работу.

    • По итогам 19 туров «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Летом московский клуб потратил на трансферы 35,2 миллиона евро (данные Transfermarkt).

    Источник: «Федеральное агентство новостей»

    Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

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