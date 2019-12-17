ФАН: «Динамо» хочет купить двух игроков зимой

«Динамо» планирует усилить две позиции во время зимнего трансферного окна, сообщает «Федеральное агентство новостей».
По информации источника, московский клуб ищет опорного полузащитника и нападающего.
«Динамо» уже определило список потенциальных новичков и начало по ним работу.
- По итогам 19 туров «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
- Летом московский клуб потратил на трансферы 35,2 миллиона евро (данные Transfermarkt).
Источник: «Федеральное агентство новостей»
Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.