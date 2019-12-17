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ФАН: «Динамо» хочет купить двух игроков зимой

17 декабря 2019, 20:49
4

«Динамо» планирует усилить две позиции во время зимнего трансферного окна, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По информации источника, московский клуб ищет опорного полузащитника и нападающего.

«Динамо» уже определило список потенциальных новичков и начало по ним работу.

  • По итогам 19 туров «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Летом московский клуб потратил на трансферы 35,2 миллиона евро (данные Transfermarkt).

Источник: «Федеральное агентство новостей»

Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (4)
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LOKOfanatik19
1576609961
Воу воу, нападающий, а как же подло ушедший из Уфы Игбун. Или морячок сдулся, надеюсь не будет более играть з Уфу, хотя там смотрелся очень здорово.
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DOCTOR PENALTY
1576613340
На Динамо это не похоже, там пилят гораздо больше.
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