Лесовой – о смене украинского гражданства на российское: «Логика подсказывала, что так будет правильно»

Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Лесовой прокомментировал информацию о возможном переходе в «Динамо», а также рассказал о смене украинского гражданства на российское.

— Лесовой близок к переходу в «Динамо». Слышали о такой новости?

— Прочитал об этом в интернете. Знакомые кинули ссылку. Лично ничего об этом переходе не слышал. Если бы были какие-то реальные переговоры, наверное, агент бы мне сам позвонил. А раз узнал обо всем из интернета, то воспринимаю эту информацию как слух. СМИ вбрасывают фейки про разных футболистов почти каждый день, так что особо не придал этому никакого значения. Был сконцентрирован на последних двух играх «Арсенала».

— Вы сами решили сменить украинское гражданство на российское?

— Осознавал, что у меня будет больше шансов заиграть в РПЛ, если перестану считаться легионером. Это очевидно. Логика подсказывала, что так будет правильно. Да и никто меня не отговаривал от этого.

— Из украинской федерации футбола вам по этому поводу кто-то звонил?

— Нет. Мне было 17 лет, я пропустил полгода. Вряд ли там думали, что я могу вырасти в какого-то суперфутболиста.