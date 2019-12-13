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  • Лесовой – о смене украинского гражданства на российское: «Логика подсказывала, что так будет правильно»

Лесовой – о смене украинского гражданства на российское: «Логика подсказывала, что так будет правильно»

13 декабря 2019, 11:40
5

Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Лесовой прокомментировал информацию о возможном переходе в «Динамо», а также рассказал о смене украинского гражданства на российское.

— Лесовой близок к переходу в «Динамо». Слышали о такой новости?

— Прочитал об этом в интернете. Знакомые кинули ссылку. Лично ничего об этом переходе не слышал. Если бы были какие-то реальные переговоры, наверное, агент бы мне сам позвонил. А раз узнал обо всем из интернета, то воспринимаю эту информацию как слух. СМИ вбрасывают фейки про разных футболистов почти каждый день, так что особо не придал этому никакого значения. Был сконцентрирован на последних двух играх «Арсенала».

— Вы сами решили сменить украинское гражданство на российское?

— Осознавал, что у меня будет больше шансов заиграть в РПЛ, если перестану считаться легионером. Это очевидно. Логика подсказывала, что так будет правильно. Да и никто меня не отговаривал от этого.

— Из украинской федерации футбола вам по этому поводу кто-то звонил?

— Нет. Мне было 17 лет, я пропустил полгода. Вряд ли там думали, что я могу вырасти в какого-то суперфутболиста.

  • Права на Лесового принадлежат «Зениту».
  • Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что 21-летний игрок может перейти в «Динамо» в зимнее трансферное окно.
  • В нынешнем розыгрыше РПЛ Лесовой забил два гола и сделал два ассиста в 17 матчах.

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Арсенал Динамо Лесовой Даниил
Комментарии (5)
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Иван Петров 1986
1576230781
А ты себя уже чувствуешь суперфутболистом?
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Olymp2
1576240599
меняй конечно, хоть будешь гражданином страны, в которой славяне у власти
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Давид59
1576247903
Человек поменял гражданство, чтобы было больше шансов заиграть (из-за лимита). Больше ни о чём не думал. А в комментах уже пошла политика.
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арейская
1576286661
Давно пора было, я сама наполовину украинка, и у меня нет негатива по отношению к отцовой родине, и была я там не однократно, прекрасная страна, прекрасные люди, но родилась я в России, и этим всё сказано...
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пряник929
1576318850
Поиграет в Арсенале 2-3 годика - станет супер игроком!!! Я думаю Бакаев, Мирзов и Джоржевич кусают локти из-за ухода из Тулы...хотели как лучше, а получилось как всегда.....
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