Несколько клубов хотят заполучить защитника «Локомотива» Кверквелию. В сезоне РПЛ он провел один матч

Соломону нужна перезагрузка, сменив команду должен заиграть.
Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия вскоре может сменить клуб. Работу по его трансферу ведут несколько команд.
«Несколько клубов обсуждают с агентами-посредниками трансфер Кверквелии. Так понимаю, «Локомотив» готов продать игрока. Он и не играет», – информирует обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
- В сезоне РПЛ Кверквелия провел один матч.
- 27-летний игрок стоит на рынке 10 миллионов евро.
- Несколько лет назад интерес к грузину был в АПЛ.