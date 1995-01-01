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    Несколько клубов хотят заполучить защитника «Локомотива» Кверквелию. В сезоне РПЛ он провел один матч

    Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия вскоре может сменить клуб. Работу по его трансферу ведут несколько команд.

    «Несколько клубов обсуждают с агентами-посредниками трансфер Кверквелии. Так понимаю, «Локомотив» готов продать игрока. Он и не играет», – информирует обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    • В сезоне РПЛ Кверквелия провел один матч.
    • 27-летний игрок стоит на рынке 10 миллионов евро.
    • Несколько лет назад интерес к грузину был в АПЛ.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5668

      Антибиотик 30 минут назад

      Соломону нужна перезагрузка, сменив команду должен заиграть.

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