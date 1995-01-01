Несколько клубов хотят заполучить защитника «Локомотива» Кверквелию. В сезоне РПЛ он провел один матч

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия вскоре может сменить клуб. Работу по его трансферу ведут несколько команд.

«Несколько клубов обсуждают с агентами-посредниками трансфер Кверквелии. Так понимаю, «Локомотив» готов продать игрока. Он и не играет», – информирует обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.