Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    2 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    3 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?

    «Манчестер Юнайтед» и «Челси» – претенденты на Умтити

    Действующий чемпион мира Самуэль Умтити вскоре может покинуть «Барселону». Им интересуются два английских клуба.

    Речь идет о «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Как пишет испанская Mundo Deportivo, защитник готов рассмотреть предложения из Британии.

    • «Барселона» готова продать Умтити, поскольку он часто травмируется.
    • Игрок стоит 45 миллионов евро.
    • «Барселона» лидирует в РПЛ.

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:58
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8885

      Cules2013 1 час назад

      продать-то можно, и, вероятно, даже нужно, но не зимой, ибо играть будет некому, а в спешном порядке хз кого брать посреди сезона на замену - это бред.
      Барсе-то половину состава можно обновить... Но это мечты. Опять будет черти-что в ТО.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74729
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru