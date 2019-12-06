«Манчестер Юнайтед» и «Челси» – претенденты на Умтити

продать-то можно, и, вероятно, даже нужно, но не зимой, ибо играть будет некому, а в спешном порядке хз кого брать посреди сезона на замену - это бред.
Барсе-то половину состава можно обновить... Но это мечты. Опять будет черти-что в ТО.
Действующий чемпион мира Самуэль Умтити вскоре может покинуть «Барселону». Им интересуются два английских клуба.
Речь идет о «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Как пишет испанская Mundo Deportivo, защитник готов рассмотреть предложения из Британии.
- «Барселона» готова продать Умтити, поскольку он часто травмируется.
- Игрок стоит 45 миллионов евро.
- «Барселона» лидирует в РПЛ.