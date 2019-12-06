«Манчестер Юнайтед» и «Челси» – претенденты на Умтити

Действующий чемпион мира Самуэль Умтити вскоре может покинуть «Барселону». Им интересуются два английских клуба.

Речь идет о «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Как пишет испанская Mundo Deportivo, защитник готов рассмотреть предложения из Британии.