Зинченко: «В детстве мечтал играть за «Барселону»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко признался, что в детстве мечтал выступать за «Барселону».

«В детстве мечтал играть за «Барселону», но сейчас я нахожусь в одной из лучших команд мира. Отсюда никуда не хочу ехать. Сейчас я действительно счастлив. Играю и тренируюсь с лучшими футболистами планеты», – сказал украинец.