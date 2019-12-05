Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Зинченко: «В детстве мечтал играть за «Барселону»

5 декабря 2019, 06:40
2

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко признался, что в детстве мечтал выступать за «Барселону».

«В детстве мечтал играть за «Барселону», но сейчас я нахожусь в одной из лучших команд мира. Отсюда никуда не хочу ехать. Сейчас я действительно счастлив. Играю и тренируюсь с лучшими футболистами планеты», – сказал украинец.

  • Зинченко выступает за «Сити» с 2016 года.
  • В составе манкунианцев 22-летний футболист провел 52 матча, забил один гол и сделал пять ассистов.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Источник: Tribuna.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Барселона Зинченко Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Decorhome
1575533713
Все возможно. А сейчас и МЮ не плохой вариант
Ответить
Давид59
1575533995
Саша, за невестой присмотри. Она Пепа вчера очень сексуальным назвала
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+