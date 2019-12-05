Зинченко: «В детстве мечтал играть за «Барселону»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко признался, что в детстве мечтал выступать за «Барселону».
«В детстве мечтал играть за «Барселону», но сейчас я нахожусь в одной из лучших команд мира. Отсюда никуда не хочу ехать. Сейчас я действительно счастлив. Играю и тренируюсь с лучшими футболистами планеты», – сказал украинец.
- Зинченко выступает за «Сити» с 2016 года.
- В составе манкунианцев 22-летний футболист провел 52 матча, забил один гол и сделал пять ассистов.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
Источник: Tribuna.com