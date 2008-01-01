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    Зинченко: «В детстве мечтал играть за «Барселону»

    Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко признался, что в детстве мечтал выступать за «Барселону».

    «В детстве мечтал играть за «Барселону», но сейчас я нахожусь в одной из лучших команд мира. Отсюда никуда не хочу ехать. Сейчас я действительно счастлив. Играю и тренируюсь с лучшими футболистами планеты», – сказал украинец.

    • Зинченко выступает за «Сити» с 2016 года.
    • В составе манкунианцев 22-летний футболист провел 52 матча, забил один гол и сделал пять ассистов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

    Источник: Tribuna.com

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