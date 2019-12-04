Аджоев – о целях тульского «Арсенала»: «Выигрывать в каждом матче»

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о задачах тульского клуба на нынешний сезон.

«Иногда в футболе выигрываешь, а иногда нет. Когда ЦСКА побеждал, их все хвалили, а как только чуть-чуть что-то пошло не так, сразу начали критиковать. В футболе всегда так. Если говорить о нас, то наша задача: выигрывать в каждом матче. Мы планировали попасть в десятку, а там – как получится», – сказал Аджоев.