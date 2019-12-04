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  • Аджоев – о целях тульского «Арсенала»: «Выигрывать в каждом матче»

Аджоев – о целях тульского «Арсенала»: «Выигрывать в каждом матче»

4 декабря 2019, 06:28
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Президент «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о задачах тульского клуба на нынешний сезон.

«Иногда в футболе выигрываешь, а иногда нет. Когда ЦСКА побеждал, их все хвалили, а как только чуть-чуть что-то пошло не так, сразу начали критиковать. В футболе всегда так. Если говорить о нас, то наша задача: выигрывать в каждом матче. Мы планировали попасть в десятку, а там – как получится», – сказал Аджоев.

  • В матче 18-го тура РПЛ «Арсенал» на выезде обыграл ЦСКА (1:0).
  • На данный момент команда занимает седьмое место в чемпионате.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Арсенал Аджоев Гурам
Комментарии (1)
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vladimir-7
1575453324
Ну и выиграйте следующую игру, а мы посмотрим.
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