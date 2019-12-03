Президент «Арсенала» Аджоев – о победе над ЦСКА: «Выиграли абсолютно по делу, забив очень красивый гол в отличной контратаке»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев высказался о победе над ЦСКА (1:0) в рамках 18-го тура РПЛ.

«Одержали важную победу при качественной игре. Радует то, что выиграли абсолютно по делу, забив очень красивый гол в отличной контратаке. И после этого не стали прижиматься к своим воротам, гнули свою линию, навязывали свою игру, действовали достаточно организованно. В общем, заслуженная победа.

Есть ли что-то общее в недавней победе над «Спартаком» и сейчас над ЦСКА? Понимаете, мы уже многое прошли и не испытываем какого-то трепета, мандража перед большими клубами. Конечно, это российские топ-клубы, наши ведущие команды, к ним же, естественно, относятся «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», но со всеми мы готовы бороться на равных, выигрывать. Причем, такие победы были и в прошлом сезоне, есть они и сейчас. Это все закономерно. Кропотливая и ежедневная работа, которую мы проделываем, дает свои плоды. Отмечу, что наши победы были бы невозможны без того внимания, которое уделяет клубу губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он искренне переживает за команду, делает все возможное, чтобы мы не знали никаких проблем. Это для нас поистине бесценная поддержка», – заявил Аджоев.