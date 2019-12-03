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  • Президент «Арсенала» Аджоев – о победе над ЦСКА: «Выиграли абсолютно по делу, забив очень красивый гол в отличной контратаке»

Президент «Арсенала» Аджоев – о победе над ЦСКА: «Выиграли абсолютно по делу, забив очень красивый гол в отличной контратаке»

3 декабря 2019, 10:20
13

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев высказался о победе над ЦСКА (1:0) в рамках 18-го тура РПЛ.

«Одержали важную победу при качественной игре. Радует то, что выиграли абсолютно по делу, забив очень красивый гол в отличной контратаке. И после этого не стали прижиматься к своим воротам, гнули свою линию, навязывали свою игру, действовали достаточно организованно. В общем, заслуженная победа.

Есть ли что-то общее в недавней победе над «Спартаком» и сейчас над ЦСКА? Понимаете, мы уже многое прошли и не испытываем какого-то трепета, мандража перед большими клубами. Конечно, это российские топ-клубы, наши ведущие команды, к ним же, естественно, относятся «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», но со всеми мы готовы бороться на равных, выигрывать. Причем, такие победы были и в прошлом сезоне, есть они и сейчас. Это все закономерно. Кропотливая и ежедневная работа, которую мы проделываем, дает свои плоды. Отмечу, что наши победы были бы невозможны без того внимания, которое уделяет клубу губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он искренне переживает за команду, делает все возможное, чтобы мы не знали никаких проблем. Это для нас поистине бесценная поддержка», – заявил Аджоев.

  • Вчера единственный мяч забил Даниил Лесовой.
  • Это первая победа Тулы в Москве над ЦСКА.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Арсенал ЦСКА Аджоев Гурам
Комментарии (13)
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Вомбат
1575358590
Был бы ВАР - отменили бы этот красивый гол.
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CSKA57
1575358662
К сожалению, ЦСКА уже который раз наступает на те же грабли - получает гол в контратаке. Слабое место команды знают многие тренеры противника, и хорошо этим пользуются. Гончаренко выводов не делает. Более года назад, после домашней победы над «Реалом», Гончаренко сказал: «В 2012-м я обыграл с БАТЭ «Баварию», и та победа была концом команды на самом деле. Сейчас опасаюсь эмоционального снижения командной игры. К сожалению, такое может быть». Пока сбывается частично...
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Серж 69
1575361675
Что же с Нефтчи вы были менее кропотливы?С вас то и началась череда позора российских клубов в еврокубках,сейчас гарцуете,а тогда чего как черепахи дохлые играли?
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СК
1575362343
Из матча в матч 78-й номер ЦСКА выпадает из игры. В матче с Лудогорцем "проспал " Кешеру, в матче с Арсеналом "проспал" рывок Луценко, а затем вовсе "выключился" из игры. Мог помешать забить гол, если бы вместо того, чтобы остаться сторонним наблюдателем борьбы Карпова с Луценко, посмотрел по сторонам и увидел движение Лесового. Потеря времени и привела к голу.
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vladimir-7
1575367714
Аджоев наивный парень, попомните, что еще по одному разу всю первую пятерку команд судьи накажут и Зенит досрочно станет футбольным чемпионом России. Остальные места в чемпионате не очень интересует Газпром.
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Vis-ok
1575369293
Из отличного оффсайда
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Отчаянный Пердун
1575388516
"Выиграли абсолютно по делу" Как любитель футбола, с этими словами не согласен!!! Весь первый тайм Арсенал на своей половине просидел. А после довольно спорного гола. Забегал, минут на 20. Но последние 15 минут падал, корчился от боли и тянул время. Увы, но игра так себе((. Хочется обоюдо острых атак, качелей, зрелищной игры. А в итоге: автобус, гол из оффсайда и видео из раздевалки. А чему радоваться??? Словам Аджоева??? - «Выиграли абсолютно по делу»
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Жуков А
1575391538
ну что вы хотите от Аджоева. Он и играл так же как сейчас болтает
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