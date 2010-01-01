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    Президент «Арсенала» Аджоев – о победе над ЦСКА: «Выиграли абсолютно по делу, забив очень красивый гол в отличной контратаке»

    Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев высказался о победе над ЦСКА (1:0) в рамках 18-го тура РПЛ.

    «Одержали важную победу при качественной игре. Радует то, что выиграли абсолютно по делу, забив очень красивый гол в отличной контратаке. И после этого не стали прижиматься к своим воротам, гнули свою линию, навязывали свою игру, действовали достаточно организованно. В общем, заслуженная победа.

    Есть ли что-то общее в недавней победе над «Спартаком» и сейчас над ЦСКА? Понимаете, мы уже многое прошли и не испытываем какого-то трепета, мандража перед большими клубами. Конечно, это российские топ-клубы, наши ведущие команды, к ним же, естественно, относятся «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», но со всеми мы готовы бороться на равных, выигрывать. Причем, такие победы были и в прошлом сезоне, есть они и сейчас. Это все закономерно. Кропотливая и ежедневная работа, которую мы проделываем, дает свои плоды. Отмечу, что наши победы были бы невозможны без того внимания, которое уделяет клубу губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он искренне переживает за команду, делает все возможное, чтобы мы не знали никаких проблем. Это для нас поистине бесценная поддержка», – заявил Аджоев.

    • Вчера единственный мяч забил Даниил Лесовой.
    • Это первая победа Тулы в Москве над ЦСКА.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1069

      CSKA57 16 минут назад

      К сожалению, ЦСКА уже который раз наступает на те же грабли - получает гол в контратаке. Слабое место команды знают многие тренеры противника, и хорошо этим пользуются. Гончаренко выводов не делает.
      Более года назад, после домашней победы над «Реалом», Гончаренко сказал: «В 2012-м я обыграл с БАТЭ «Баварию», и та победа была концом команды на самом деле. Сейчас опасаюсь эмоционального снижения командной игры. К сожалению, такое может быть».
      Пока сбывается частично...

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      Рейтинг: +7191

      Вомбат 17 минут назад

      Был бы ВАР - отменили бы этот красивый гол.

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