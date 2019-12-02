«Барселона» – о шестом «Золотом мяче» Месси: «Единственный. За всю историю»

Месси, конечно, великий игрок. Но выглядит это примерно так: "На тебе Алисон лучшего вратаря и сиди спокойно!"
Пресс-служба «Барселоны» отреагировала на вручение капитану команды Лионелю Месси «Золотого мяча» по итогам 2019 года.
«Один. Единственный. За всю историю. Шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лео Месси», – говорится в публикации каталонского клуба в твиттере.
- Аргентинец не выигрывал «Золотой мяч» с 2015 года.
- Шесть таких наград у одного игрока – абсолютный рекорд мирового футбола.
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— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 2, 2019