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    «Барселона» – о шестом «Золотом мяче» Месси: «Единственный. За всю историю»

    Пресс-служба «Барселоны» отреагировала на вручение капитану команды Лионелю Месси «Золотого мяча» по итогам 2019 года.

    «Один. Единственный. За всю историю. Шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лео Месси», – говорится в публикации каталонского клуба в твиттере.

    • Аргентинец не выигрывал «Золотой мяч» с 2015 года.
    • Шесть таких наград у одного игрока – абсолютный рекорд мирового футбола.

    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

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    02.12.2019 23:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1800

      Томик 42 минуты назад

      Месси, конечно, великий игрок. Но выглядит это примерно так: "На тебе Алисон лучшего вратаря и сиди спокойно!"

      0
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      Рейтинг: +58

      Not angry fan > Томик 7 минут назад

      Братан, фразы "Месси, конечно, великий игрок" вполне достаточно! Пройдет пяток-другой лет, вспомнишь её и поймёшь, насколько был прав!

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