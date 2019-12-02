«Барселона» – о шестом «Золотом мяче» Месси: «Единственный. За всю историю»

Пресс-служба «Барселоны» отреагировала на вручение капитану команды Лионелю Месси «Золотого мяча» по итогам 2019 года.

«Один. Единственный. За всю историю. Шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лео Месси», – говорится в публикации каталонского клуба в твиттере.

Аргентинец не выигрывал «Золотой мяч» с 2015 года.

Шесть таких наград у одного игрока – абсолютный рекорд мирового футбола.