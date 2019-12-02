Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    Алексей Миранчук забил пенальти паненкой накануне дня рождения Антонина Паненки

    В воскресенье полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук забил пенальти паненкой на 38-й минуте матча с «Динамо» (1:2).

    Удар был назван в честь чешского полузащитника Антонина Паненки, который забил решающий 11-метровый в финале чемпионата Европы 1976 года против сборной ФРГ.

    Сегодня Паненке, который работает президентом «Богемианс 1905», исполняется 71 год.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:56
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +152

      Суворов_лучший 59 минут назад

      А поезд чук-чук-чук, а поезд чук-чук-чук, Паненка ныне Миранчук! Довыеживался, и Локо проиграл...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +393

      O-Z > Суворов_лучший 23 минуты назад

      Вообще не в рифму.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      Patriot58 1 час назад

      ну и козел! чуть Локо не подставил!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +154

      Мудакам > Patriot58 1 час назад

      это не важно, что паренек зазвездился !

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74682
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru