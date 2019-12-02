Алексей Миранчук забил пенальти паненкой накануне дня рождения Антонина Паненки

А поезд чук-чук-чук, а поезд чук-чук-чук, Паненка ныне Миранчук! Довыеживался, и Локо проиграл...
В воскресенье полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук забил пенальти паненкой на 38-й минуте матча с «Динамо» (1:2).
Удар был назван в честь чешского полузащитника Антонина Паненки, который забил решающий 11-метровый в финале чемпионата Европы 1976 года против сборной ФРГ.
Сегодня Паненке, который работает президентом «Богемианс 1905», исполняется 71 год.
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— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 2, 2019