Алексей Миранчук забил пенальти паненкой накануне дня рождения Антонина Паненки

В воскресенье полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук забил пенальти паненкой на 38-й минуте матча с «Динамо» (1:2).

Удар был назван в честь чешского полузащитника Антонина Паненки, который забил решающий 11-метровый в финале чемпионата Европы 1976 года против сборной ФРГ.

Сегодня Паненке, который работает президентом «Богемианс 1905», исполняется 71 год.