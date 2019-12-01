Шатов, Дзюба, Кутепов, Ларссон – в стартовых составах «Зенита» и «Спартака»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Спартака» на матч 18-го тура РПЛ.
«Зенит»: Кержаков, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Дриусси, Дзюба, Азмун.
Запасные: Васютин, Рыбиков, Осорио, Прохин, Смольников, Ерохин, Краневиттер, Мусаев, Мак, Сутормин.
«Спартак»: Максименко, Жиго, Айртон, Джикия, Кутепов, Крал, Зобнин, Умяров, З. Бакаев, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Тиль, Мирзов, С. Бакаев, Шюррле, Баду, Мельгарехо, Ещенко, Джано, Гапонов, Рассказов.
- Встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.
- Матч первого круга в Москве завершился в пользу «Зенита» со счетом 1:0.
Источник: Официальный сайт РПЛ