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    Шатов, Дзюба, Кутепов, Ларссон – в стартовых составах «Зенита» и «Спартака»

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Спартака» на матч 18-го тура РПЛ.

    «Зенит»: Кержаков, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Дриусси, Дзюба, Азмун.

    Запасные: Васютин, Рыбиков, Осорио, Прохин, Смольников, Ерохин, Краневиттер, Мусаев, Мак, Сутормин.

    «Спартак»: Максименко, Жиго, Айртон, Джикия, Кутепов, Крал, Зобнин, Умяров, З. Бакаев, Понсе, Ларссон.

    Запасные: Ребров, Тиль, Мирзов, С. Бакаев, Шюррле, Баду, Мельгарехо, Ещенко, Джано, Гапонов, Рассказов.

    • Встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.
    • Матч первого круга в Москве завершился в пользу «Зенита» со счетом 1:0.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +641

      ZENIT***** 7 минут назад

      Шатов,не Шатов,,,надо рвать и побеждать!

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      Рейтинг: +641

      ZENIT***** 8 минут назад

      Вперёд Зенит! Вперёд за Питер!

      0
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      Рейтинг: +872

      alarm 20 минут назад

      позор хрякам!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +135

      Яврунгер Мстяшный 6 23 минуты назад

      вперед ! на хрякобойню !!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +435

      Dizgen 28 минут назад

      Дзюба иди на х у й столько народа из за тебя пострадало п и д а р

      7
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      Рейтинг: +872

      alarm > Dizgen 19 минут назад

      то есть, ваши визжат и посылают - а виноват дзюба. тарасовская логика такая тарасовская)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +424

      ВасяК 29 минут назад

      С богом Спартак!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +35718

      portero 30 минут назад

      Шатов шланг, зачем его Семак ставит, понтов как у Смолова и еще хуже днищеее.

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      Рейтинг: +3228

      RotBerg > portero 23 минуты назад

      Кутепов нивелирует. Будем 10 на 10 рубиться)

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      Рейтинг: +641

      ZENIT***** > portero 3 минуты назад

      Богданычу виднее.

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      Рейтинг: +93

      Semenycch 32 минуты назад

      Наличие Шатова напрягает.

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