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  • Шатов, Дзюба, Кутепов, Ларссон – в стартовых составах «Зенита» и «Спартака»

Шатов, Дзюба, Кутепов, Ларссон – в стартовых составах «Зенита» и «Спартака»

1 декабря 2019, 18:00
16

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Спартака» на матч 18-го тура РПЛ.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Дриусси, Дзюба, Азмун.

Запасные: Васютин, Рыбиков, Осорио, Прохин, Смольников, Ерохин, Краневиттер, Мусаев, Мак, Сутормин.

«Спартак»: Максименко, Жиго, Айртон, Джикия, Кутепов, Крал, Зобнин, Умяров, З. Бакаев, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Тиль, Мирзов, С. Бакаев, Шюррле, Баду, Мельгарехо, Ещенко, Джано, Гапонов, Рассказов.

  • Встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.
  • Матч первого круга в Москве завершился в пользу «Зенита» со счетом 1:0.

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (16)
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ВасяК
1575213019
С богом Спартак!!!
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Dizgen
1575213027
Дзюба иди на х у й столько народа из за тебя пострадало п и д а р
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ZENIT*****
1575214261
Вперёд Зенит! Вперёд за Питер!
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ZENIT*****
1575214328
Шатов,не Шатов,,,надо рвать и побеждать!
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Sky Spartak
1575215108
Понсе и Ларсон забьют на контре... 2-0 норм будет ) Правда плохо.что Кержаков стоит ,а не Лунёв )))
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батог
1575215138
Спартак победы и удачи ! И с Богом !
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Dizgen
1575215636
Вперед Красно-Белые!!!
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BarStep
1575215909
Артём, ждём от тебя сегодня ответочку спамовским!
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faten
1575216043
Да срачТВ в своем ударе! кержа спеца по воробьям на арену вывели)) Да что бы платить за ЭТО да никогда в жизни!!!
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Кузьмич на трибуне
1575217441
Ай Дзюба. Ай да молодец.
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