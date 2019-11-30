«Что-то будет». «Спартак» прилетел на матч с «Зенитом»

Завтра, 1 декабря, состоится матч 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Москвичи за сутки до игры прилетели в Санкт-Петербург.

Пресс-служба выложила видео первых минут пребывания команды в городе. Пост снабжен хештэгом «что-то будет».

Болельщики «Зенита» на предматчевой тренировке команды устроили пиротехническое шоу.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

«Спартак» идет шестым.