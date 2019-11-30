«Что-то будет». «Спартак» прилетел на матч с «Зенитом»

Что-то будет...Ну,а что именно?Внезапный незапланированный концерт "Раммштайна"?Борьба будет,это точно,но вот феерического зрелища там не узреть,скорее всего.Поздняя осень и зима не очень располагают к искромётному футболу.Ничья очень вероятна,одни не сильно захотят,другие не смогут.
Завтра, 1 декабря, состоится матч 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Москвичи за сутки до игры прилетели в Санкт-Петербург.
Пресс-служба выложила видео первых минут пребывания команды в городе. Пост снабжен хештэгом «что-то будет».
- Болельщики «Зенита» на предматчевой тренировке команды устроили пиротехническое шоу.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- «Спартак» идет шестым.
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 30, 2019