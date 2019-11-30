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    «Что-то будет». «Спартак» прилетел на матч с «Зенитом»

    Завтра, 1 декабря, состоится матч 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Москвичи за сутки до игры прилетели в Санкт-Петербург.

    Пресс-служба выложила видео первых минут пребывания команды в городе. Пост снабжен хештэгом «что-то будет».

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии19
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      Рейтинг: +689

      Серж 69 4 минуты назад

      Что-то будет...Ну,а что именно?Внезапный незапланированный концерт "Раммштайна"?Борьба будет,это точно,но вот феерического зрелища там не узреть,скорее всего.Поздняя осень и зима не очень располагают к искромётному футболу.Ничья очень вероятна,одни не сильно захотят,другие не смогут.

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      Рейтинг: +975

      Muboraksho 9 минут назад

      Зенит в ударе. Дзюба и Сардар тоже. Так что Спартаку не дай бог пропустит больше трех голов.

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      Рейтинг: +808

      Кузьмич на трибуне 14 минут назад

      Ставлю на победу Зенита 2:0. Голы забьют Азмун и Дзюба. Спартачи придумали новую кричалку про Дзюбу и будут хором кричать с трибун матюки.

      1
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      Рейтинг: +74642

      zigbert 23 минуты назад

      Ждем интересной и честной борьбы.

      3
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      Рейтинг: +3641

      Zubo 23 минуты назад

      А мне кажется страсти поутихли, нет больше такого накала, по моему накал начал утихать постепенно с 2014 года

      1
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      Рейтинг: +1406

      starche 24 минуты назад

      Что непонятного! Свиная отбивная.

      1
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      Рейтинг: +607

      ZENIT***** 26 минут назад

      Ну в конце-то концов,давайте просто насладится этим зрелищем,битвой двух столиц!!!А мусор на потом!

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      Рейтинг: +147

      Ceнит > ZENIT***** 20 минут назад

      Какая битва двух столиц? Вы колхозники, и ваша битва столиц с тосно, оренбургом, сочи

      0
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      Рейтинг: +1225

      neim 26 минут назад

      Да ничего особенного не будет. Идёт именно нагнетание страстей. Вангую, Зенит победит. Только и всего.

      2
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      Рейтинг: +763

      Из Твери Леха 26 минут назад

      Главное чтоб игра нормальная была по качеству.

      1
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      Рейтинг: -35081

      пьяныйхоровод 1 час назад

      На куй это нагнетание ? 0:0 сгоняют пешком по полю - вот и вся война , битва....и.т.п.

      2
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      Рейтинг: +3706

      TOL47 > пьяныйхоровод 46 минут назад

      Как год назад, скатают унылую игру, но в этом году с ВАРом , могут пенальти придумать

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      Рейтинг: +8515

      silver29 > пьяныйхоровод 41 минуту назад

      Нолей точно не будет

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