Россия в текущем сезоне – 17-я в таблице коэффициентов УЕФА. Ниже Румынии, Швеции, Хорватии, Кипра

Завершены пять туров группового этапа еврокубков. Российские клубы в текущем сезоне набрали 4,333 очка для таблицы коэффициентов УЕФА.

Это 17-е место. Выше идут такие страны, как Румыния, Швеция, Хорватия, Кипр. Заключительный тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы состоится в декабре.