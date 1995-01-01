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    Россия в текущем сезоне – 17-я в таблице коэффициентов УЕФА. Ниже Румынии, Швеции, Хорватии, Кипра

    Завершены пять туров группового этапа еврокубков. Российские клубы в текущем сезоне набрали 4,333 очка для таблицы коэффициентов УЕФА.

    Это 17-е место. Выше идут такие страны, как Румыния, Швеция, Хорватия, Кипр. Заключительный тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы состоится в декабре.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1710

      Фан666 45 минут назад

      Это наш позор. Надо игрокам ещё зарплату прибавить так раза в два и платить ещё и за поражения бонусы

      1
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      Рейтинг: +842

      Давид59 1 час назад

      Дурацкий рейтинг! Почему ниже Кипра? Им только что два раза ж*пу надрали!

      0
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      Рейтинг: +82

      dredan > Давид59 1 час назад

      Тут про клубы речь идёт,а не про сборные

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