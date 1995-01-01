Россия в текущем сезоне – 17-я в таблице коэффициентов УЕФА. Ниже Румынии, Швеции, Хорватии, Кипра

Это наш позор. Надо игрокам ещё зарплату прибавить так раза в два и платить ещё и за поражения бонусы
Завершены пять туров группового этапа еврокубков. Российские клубы в текущем сезоне набрали 4,333 очка для таблицы коэффициентов УЕФА.
Это 17-е место. Выше идут такие страны, как Румыния, Швеция, Хорватия, Кипр. Заключительный тур группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы состоится в декабре.
- Ни один российский клуб не гарантировал себе еврокубковую весну.
- ЦСКА и «Локомотив» уже точно не попали в плей-офф.
- Судьба «Зенита» и «Краснодара» определится в декабре.