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    «Первый день зимы будет самым жарким!»: «Зенит» анонсировал матч со «Спартаком»

    Пресс-служба «Зенита» опубликовала анонс матча 18-го тура РПЛ против «Спартака».

    «Первый день зимы будет самым жарким», – говорится в анонсе петербургского клуба.

    • Матч «Зенит» – «Спартак» состоится в воскресенье, 1 декабря.
    • Игра на «Газпром Арене» начнется в 19:00 по московскому времени.
    • Перед очной встречей петербуржцы лидируют в РПЛ, столичная команда идет на шестом месте.

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 19:48
    Комментарии9
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      Рейтинг: +584

      ZENIT***** 13 минут назад

      И победит сильнейший!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14967

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      Зенит делает всё возможное, чтобы вся страна болела за Спартак.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +584

      ZENIT***** > DOCTOR PENALTY 5 минут назад

      Намекаеш на судейскую бригаду?

      0
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      Рейтинг: -61

      Аден 19 минут назад

      сёмак рот открыл, ждёт, что влетит.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +88

      klyukin 23 минуты назад

      бакланы на арене почуствуют вкус крови!

      0
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      Рейтинг: +406

      Dizgen 1 час назад

      Будем крушить Империю Зла!!!

      0
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      Рейтинг: +10281

      vka1970 1 час назад

      Метеорологи с Закатом , могут не согласиться.

      0
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      Рейтинг: +765

      alarm 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      стыдно за спартак!

      -5
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      Рейтинг: +765

      alarm 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      позор хрякам!

      -5
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