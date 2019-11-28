«Первый день зимы будет самым жарким!»: «Зенит» анонсировал матч со «Спартаком»

И победит сильнейший!
Пресс-служба «Зенита» опубликовала анонс матча 18-го тура РПЛ против «Спартака».
«Первый день зимы будет самым жарким», – говорится в анонсе петербургского клуба.
- Матч «Зенит» – «Спартак» состоится в воскресенье, 1 декабря.
- Игра на «Газпром Арене» начнется в 19:00 по московскому времени.
- Перед очной встречей петербуржцы лидируют в РПЛ, столичная команда идет на шестом месте.
#ЗенитСпартак https://t.co/e6znQOCjhh pic.twitter.com/o8J759etAL— ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 28, 2019