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    Власти Самарской области сократят финансирование «Крыльев Советов»

    В правительстве Самарской области заявили, что с 2020 года «Крылья Советов» получат меньшую финансовую поддержку из бюджета региона.

    «Объем финансирования ПФК «Крылья Советов» из областного бюджета в 2020 году планируется в меньшем объеме, чем в 2019-м. Достичь необходимого баланса возможно за счет большего привлечения внебюджетных средств», – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

    • Бюджет «Крыльев Советов» на этот сезон составляет 1,6 миллиардов рублей. У клуба нет генерального спонсора.
    • После 17 туров самарцы занимают 12-е место в РПЛ с 18 очками.

    Источник: ТАСС

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