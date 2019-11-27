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Власти Самарской области сократят финансирование «Крыльев Советов»

27 ноября 2019, 19:28
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В правительстве Самарской области заявили, что с 2020 года «Крылья Советов» получат меньшую финансовую поддержку из бюджета региона.

«Объем финансирования ПФК «Крылья Советов» из областного бюджета в 2020 году планируется в меньшем объеме, чем в 2019-м. Достичь необходимого баланса возможно за счет большего привлечения внебюджетных средств», – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

  • Бюджет «Крыльев Советов» на этот сезон составляет 1,6 миллиардов рублей. У клуба нет генерального спонсора.
  • После 17 туров самарцы занимают 12-е место в РПЛ с 18 очками.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Комментарии (1)
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Ушат Помоев
1574878719
Читал статью про то что самые толстые ченуши в Самаре от 140 и более КГ.....
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