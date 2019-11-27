Власти Самарской области сократят финансирование «Крыльев Советов»

В правительстве Самарской области заявили, что с 2020 года «Крылья Советов» получат меньшую финансовую поддержку из бюджета региона.

«Объем финансирования ПФК «Крылья Советов» из областного бюджета в 2020 году планируется в меньшем объеме, чем в 2019-м. Достичь необходимого баланса возможно за счет большего привлечения внебюджетных средств», – говорится в сообщении пресс-службы правительства.