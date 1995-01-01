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    Пустовойтова – вторая в рейтинге арбитров среди женщин. В мужском списке нет российских судей

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинги лучших арбитров года.

    В номинации у мужчин лучшим стал словенец Дамир Скомина, набравший 136 баллов. Второй – немец Феликс Брих (129). Тройку лидеров замкнул голландец Бьорн Куйперс (61). Российские арбитры не попали в топ-30.

    У женщин первое место заняла француженка Стефани Фраппар – 233 балла. Вторая – россиянка Анастасия Пустовойтова (93). Третья – Бибиана Штейнхаус (75).

    Источник: официальный сайт IFFHS

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