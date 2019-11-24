Вилена – лучший игрок матча с «Арсеналом». Голландец забил первый гол

РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча 17-го тура между «Арсеналом» и «Краснодаром» (1:2). Им стал голландский полузащитник гостей Тонни Вилена.

Игрок на третьей минуте забил первый мяч во встрече. Видео доступно ниже. Еще один гол у гостей забил Сергей Петров.