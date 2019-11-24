Вилена – лучший игрок матча с «Арсеналом». Голландец забил первый гол

РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча 17-го тура между «Арсеналом» и «Краснодаром» (1:2). Им стал голландский полузащитник гостей Тонни Вилена.
Игрок на третьей минуте забил первый мяч во встрече. Видео доступно ниже. Еще один гол у гостей забил Сергей Петров.
- Вилена пришел в «Краснодар» летом из голландского «Фейеноорда».
- В текущем сезоне РПЛ голландец забил два гола, сделал столько же результативных пасов.
- «Краснодар» в таблице идет третьим – в зоне Лиги чемпионов.
Источник: твиттер «Краснодара»