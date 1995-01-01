Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

    Вилена – лучший игрок матча с «Арсеналом». Голландец забил первый гол

    РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча 17-го тура между «Арсеналом» и «Краснодаром» (1:2). Им стал голландский полузащитник гостей Тонни Вилена.

    Игрок на третьей минуте забил первый мяч во встрече. Видео доступно ниже. Еще один гол у гостей забил Сергей Петров.

    • Вилена пришел в «Краснодар» летом из голландского «Фейеноорда».
    • В текущем сезоне РПЛ голландец забил два гола, сделал столько же результативных пасов.
    • «Краснодар» в таблице идет третьим – в зоне Лиги чемпионов.

    Источник: твиттер «Краснодара»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:21
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74557
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru