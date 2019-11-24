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  • Вилена – лучший игрок матча с «Арсеналом». Голландец забил первый гол

Вилена – лучший игрок матча с «Арсеналом». Голландец забил первый гол

24 ноября 2019, 20:21
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РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча 17-го тура между «Арсеналом» и «Краснодаром» (1:2). Им стал голландский полузащитник гостей Тонни Вилена.

Игрок на третьей минуте забил первый мяч во встрече. Видео доступно ниже. Еще один гол у гостей забил Сергей Петров.

  • Вилена пришел в «Краснодар» летом из голландского «Фейеноорда».
  • В текущем сезоне РПЛ голландец забил два гола, сделал столько же результативных пасов.
  • «Краснодар» в таблице идет третьим – в зоне Лиги чемпионов.

Источник: твиттер «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Арсенал Краснодар Вилена Тонни
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Летучий голандец
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