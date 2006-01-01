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    Лэмпард: «Манчестер Сити» – пример для подражания. Мы же только в самом начале пути»

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард объяснил причины поражения в матче 13-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:2).

    «Мы показывали достойный футбол и периодами контролировали ход игры. Но мы играли против «Манчестер Сити» и все контролировать невозможно.

    Считаю, что нам не повезло в эпизоде с первым пропущенным голом, а во втором сыграло мастерство Рияда Мареза. Эти мячи перевернули сюжет игры.

    Наша защита не успевала? Игроки провели хороший матч, но я недоволен некоторыми маленькими деталями.

    «Манчестер Сити» – пример для подражания. Мы же только в самом начале пути. Несколько наших игроков играло в Чемпионшипе, нам есть, куда расти», – заявил Лэмпард.

    • Благодаря победе «Манчестер Сити» поднялся на третье место АПЛ.
    • «Челси» опустился на четвертую строчку.

    Источник: ВВС

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      ivan-soccer-man 27 минут назад

      Не унижайся, Фрэнк! Нет повода. Вы - на очень верном пути...Челси великолепен.!

      0
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      Рейтинг: +1902

      Alekxei Z. 56 минут назад

      Челси играет очень здорово. Фрэнк Лэмпард и Роджерс из Лестера строят свои команды не тратя баснословные деньги, в отличии от Гвардиолы.
      Проиграли из-за индивидуальных ошибок. Опыт дело наживное.

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      Рейтинг: +10

      ivan-soccer-man > Alekxei Z. 28 минут назад

      абсолютно!)+

      0
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      Рейтинг: +643

      talgatnurzhanov2006 2 часа назад

      Если Челси по итогам сезона попадет в топ-4 и выйдет из группы в ЛЧ то сезон можно считать супер успешным.

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      Рейтинг: +132

      k2-91 > talgatnurzhanov2006 1 час назад

      Даже если не попадут в топ 4 (хотя по уровню игры, который показывают должны попасть), но молодые игроки продолжат прогрессировать такими темпами, можно будет сказать, что сезон однозначно удался! Команда показывает симпатичный футбол, молодёжь заиграла, да и как мне кажется, Жоржиньо и Ковачич играют лучше, чем в предыдущих сезонах.

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