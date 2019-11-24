Лэмпард: «Манчестер Сити» – пример для подражания. Мы же только в самом начале пути»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард объяснил причины поражения в матче 13-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:2).

«Мы показывали достойный футбол и периодами контролировали ход игры. Но мы играли против «Манчестер Сити» и все контролировать невозможно.

Считаю, что нам не повезло в эпизоде с первым пропущенным голом, а во втором сыграло мастерство Рияда Мареза. Эти мячи перевернули сюжет игры.

Наша защита не успевала? Игроки провели хороший матч, но я недоволен некоторыми маленькими деталями.

«Манчестер Сити» – пример для подражания. Мы же только в самом начале пути. Несколько наших игроков играло в Чемпионшипе, нам есть, куда расти», – заявил Лэмпард.