Лэмпард: «Манчестер Сити» – пример для подражания. Мы же только в самом начале пути»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард объяснил причины поражения в матче 13-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:2).
«Мы показывали достойный футбол и периодами контролировали ход игры. Но мы играли против «Манчестер Сити» и все контролировать невозможно.
Считаю, что нам не повезло в эпизоде с первым пропущенным голом, а во втором сыграло мастерство Рияда Мареза. Эти мячи перевернули сюжет игры.
Наша защита не успевала? Игроки провели хороший матч, но я недоволен некоторыми маленькими деталями.
«Манчестер Сити» – пример для подражания. Мы же только в самом начале пути. Несколько наших игроков играло в Чемпионшипе, нам есть, куда расти», – заявил Лэмпард.
- Благодаря победе «Манчестер Сити» поднялся на третье место АПЛ.
- «Челси» опустился на четвертую строчку.
Источник: ВВС