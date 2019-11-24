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  • Лэмпард: «Манчестер Сити» – пример для подражания. Мы же только в самом начале пути»

Лэмпард: «Манчестер Сити» – пример для подражания. Мы же только в самом начале пути»

24 ноября 2019, 08:29
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард объяснил причины поражения в матче 13-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:2).

«Мы показывали достойный футбол и периодами контролировали ход игры. Но мы играли против «Манчестер Сити» и все контролировать невозможно.

Считаю, что нам не повезло в эпизоде с первым пропущенным голом, а во втором сыграло мастерство Рияда Мареза. Эти мячи перевернули сюжет игры.

Наша защита не успевала? Игроки провели хороший матч, но я недоволен некоторыми маленькими деталями.

«Манчестер Сити» – пример для подражания. Мы же только в самом начале пути. Несколько наших игроков играло в Чемпионшипе, нам есть, куда расти», – заявил Лэмпард.

  • Благодаря победе «Манчестер Сити» поднялся на третье место АПЛ.
  • «Челси» опустился на четвертую строчку.

Источник: ВВС
Англия. Премьер-лига Челси Манчестер Сити Лэмпард Фрэнк
Комментарии (2)
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talgatnurzhanov2006
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Если Челси по итогам сезона попадет в топ-4 и выйдет из группы в ЛЧ то сезон можно считать супер успешным.
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