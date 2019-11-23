«Невские новости»: «Зенит» отказался покупать Олмо за 40 миллионов

«Зенит» интересуется полузащитником загребского «Динамо» Дани Олмо.
Как сообщают «Невские новости», действующий чемпион России делал трансферный запрос по 21-летнему воспитаннику «Барселоны».
Хорватский клуб оценил одного из своих лидеров в 40 миллионов евро, но петербуржцы посчитали данную сумму завышенной.
- В текущем сезоне Олмо провел за «Динамо» 17 матчей, забил шесть голов и сделал шесть ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.
Источник: «Невские новости»
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