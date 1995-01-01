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    «Невские новости»: «Зенит» отказался покупать Олмо за 40 миллионов

    «Зенит» интересуется полузащитником загребского «Динамо» Дани Олмо.

    Как сообщают «Невские новости», действующий чемпион России делал трансферный запрос по 21-летнему воспитаннику «Барселоны».

    Хорватский клуб оценил одного из своих лидеров в 40 миллионов евро, но петербуржцы посчитали данную сумму завышенной.

    • В текущем сезоне Олмо провел за «Динамо» 17 матчей, забил шесть голов и сделал шесть ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.

    Источник: «Невские новости»

    Информационное агентство, специализируется на новостях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Основано в 2013 году.

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