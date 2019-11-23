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  • «Невские новости»: «Зенит» отказался покупать Олмо за 40 миллионов

«Невские новости»: «Зенит» отказался покупать Олмо за 40 миллионов

23 ноября 2019, 10:00
14

«Зенит» интересуется полузащитником загребского «Динамо» Дани Олмо.

Как сообщают «Невские новости», действующий чемпион России делал трансферный запрос по 21-летнему воспитаннику «Барселоны».

Хорватский клуб оценил одного из своих лидеров в 40 миллионов евро, но петербуржцы посчитали данную сумму завышенной.

  • В текущем сезоне Олмо провел за «Динамо» 17 матчей, забил шесть голов и сделал шесть ассистов.
  • Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.

Источник: «Невские новости»

Информационное агентство, специализируется на новостях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Основано в 2013 году.

Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Загреб Ольмо Дани
Комментарии (14)
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Ушат Помоев
1574493550
Ну естественно он стоит то 10 максимум а Зениту как дурочкам все в три раза дороже впаривают!
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1574493960
Раз уж на то пошло, пусть лучше Шомуродова у Ростова купят за 40млн. Пользы от него будет не меньше и Ростову финансовое подспорье.
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Garrincha58
1574495390
нужны центральные защитники и вратарь и тренер бы тоже не помешал
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Давид59
1574496633
Динамо Загреб? И туда поехал парень из Барселоны? Не уверен, что он 40 лямов может стоить
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Фан666
1574503279
Бабки зажали значит
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Taps
1574504202
Нахрена козе боян ?
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paracetamol
1574531771
У нас Кока 50 лямов стоит. Щас как выйдет, дак начнет Забивать!
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