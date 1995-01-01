«Спорт РБК»: «Яндекс» и Rambler Group поборются с «Матч ТВ» за право транслировать еврокубки

«Яндекс» и Rambler Group намерены составить конкуренцию «Матч ТВ» в борьбе за права на трансляцию в России еврокубоквых турниров.

Сообщается, что еще одним претендентом на телеправа является онлайн-кинотеатр ivi.

По информации «Спорт РБК», права на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций сроком три года могут стоить 200 миллионов евро.

Трансляции еврокубков могут перейти на другие платформы, начиная с сезона-2021/22.