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    «Спорт РБК»: «Яндекс» и Rambler Group поборются с «Матч ТВ» за право транслировать еврокубки

    «Яндекс» и Rambler Group намерены составить конкуренцию «Матч ТВ» в борьбе за права на трансляцию в России еврокубоквых турниров.

    Сообщается, что еще одним претендентом на телеправа является онлайн-кинотеатр ivi.

    По информации «Спорт РБК», права на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций сроком три года могут стоить 200 миллионов евро.

    Трансляции еврокубков могут перейти на другие платформы, начиная с сезона-2021/22.

    Источник: «Спорт РБК»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11

      baggerenq 19 минут назад

      Вот вы радуетесь что у Матч ТВ всё забирают, а по итогу чтобы посмотреть футбол надо будет платить за 10 источников вместо одного

      1
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      Рейтинг: +6244

      mihail200606 36 минут назад

      Во будет, если матч и евро кубки упустит...

      1
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      Рейтинг: +561

      Серж 69 43 минуты назад

      И это правильно!Давно пора это сделать,а то чувствует этот "Матч Тв"себя неуязвимым и важным,пусть теперь репу почешут.Зрителя не проведёшь,он сам выберет то,что лучше ему подходит,он распознает всякую дрянь,и выберет лучшее.

      0
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      Рейтинг: +877

      loko-the_best 43 минуты назад

      Вот ОККО подешевле бы спортивную подписку сделали, я бы хоть годовую взял) а так по 500 в месяц за 1-2 норм трансляции платить не хочется)

      0
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      Рейтинг: +8325

      KLIM777 > loko-the_best 8 минут назад

      Да да)) начинается нытье)) матч тв же говно, что бепслатно показывали или за копейки)) кушайте теперь говно-показы с окко, потом еще иви покупать будете)

      0
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      Рейтинг: +367

      Rus9I 59 минут назад

      Наконец то, нормальная конкуренция! Я надеюсь еще пару конкурентов появится. Тогда и трансляции будут нормальными. А не это вот все, унылое га..но

      0
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      Рейтинг: +1951

      absent32 1 час назад

      а потом у матч тв отберут РПЛ, матчи сборных, Германию, Италию, и как в старые добрые времена России-2 начнутся показы кино

      3
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      Рейтинг: +995

      Romantic2010 > absent32 1 час назад

      а я любил кино смотреть там))) Про каратэ там всякое

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