Коман может перейти в «Манчестер Сити», если Сане купит «Бавария»

«Манчестер Сити» интересен полузащитник «Баварии» Кингсли Коман. Его могут купить, если баварцы приобретут хавбека англичан Лероя Сане.

Немцы делали предложения по Сане еще летом и по-прежнему в нем заинтересованы. Трансфер может состояться в следующем году.