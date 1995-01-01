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    Коман может перейти в «Манчестер Сити», если Сане купит «Бавария»

    «Манчестер Сити» интересен полузащитник «Баварии» Кингсли Коман. Его могут купить, если баварцы приобретут хавбека англичан Лероя Сане.

    Немцы делали предложения по Сане еще летом и по-прежнему в нем заинтересованы. Трансфер может состояться в следующем году.

    • Сане в текущем сезоне АПЛ не провел ни одного матча из-за травмы.
    • Игрок на рынке оценивается в 100 миллионов евро.
    • Обе указанные команды не лидируют в своих чемпионатах.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2562

      zatonn 20 минут назад

      У Комана великолепный дриблинг, но очень предсказуемый пас в штрафную. Если менять на Сане, то не глядя

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