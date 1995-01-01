Коман может перейти в «Манчестер Сити», если Сане купит «Бавария»

У Комана великолепный дриблинг, но очень предсказуемый пас в штрафную. Если менять на Сане, то не глядя
«Манчестер Сити» интересен полузащитник «Баварии» Кингсли Коман. Его могут купить, если баварцы приобретут хавбека англичан Лероя Сане.
Немцы делали предложения по Сане еще летом и по-прежнему в нем заинтересованы. Трансфер может состояться в следующем году.
- Сане в текущем сезоне АПЛ не провел ни одного матча из-за травмы.
- Игрок на рынке оценивается в 100 миллионов евро.
- Обе указанные команды не лидируют в своих чемпионатах.