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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Владелец «Альмерии»: «Месси, надеюсь подписать тебя через пять лет»

    Турки аль Шейх, владелец испанской «Альмерии», встретился с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. Информацию об этом функционер выложил в твиттере, сделав подпись.

    «Надеюсь подписать тебя через пять лет, когда ты станешь дешевле», – таковы слова владельца клуба.

    • Аль Шейх владеет «Альмерией» с лета.
    • Ранее аравиец занимал пост министра спорта Саудовской Аравии.
    • Контракт Месси с «Барселоной» действует до 2021-го года.

    Источник: твиттер Турки аль Шейха

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1909

      absent32 1 час назад

      я думаю у вас денег на него не хватит и через пять лет. а карьеру он закончит на родине и скорее всего в Ньюэллс Олд Бойз. так что прекратите летать в облаках и попробуйте отыскать своего Месси, в своей школе)))

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