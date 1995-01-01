Владелец «Альмерии»: «Месси, надеюсь подписать тебя через пять лет»

Турки аль Шейх, владелец испанской «Альмерии», встретился с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. Информацию об этом функционер выложил в твиттере, сделав подпись.

«Надеюсь подписать тебя через пять лет, когда ты станешь дешевле», – таковы слова владельца клуба.