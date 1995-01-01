Владелец «Альмерии»: «Месси, надеюсь подписать тебя через пять лет»

я думаю у вас денег на него не хватит и через пять лет. а карьеру он закончит на родине и скорее всего в Ньюэллс Олд Бойз. так что прекратите летать в облаках и попробуйте отыскать своего Месси, в своей школе)))
Турки аль Шейх, владелец испанской «Альмерии», встретился с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. Информацию об этом функционер выложил в твиттере, сделав подпись.
«Надеюсь подписать тебя через пять лет, когда ты станешь дешевле», – таковы слова владельца клуба.
- Аль Шейх владеет «Альмерией» с лета.
- Ранее аравиец занимал пост министра спорта Саудовской Аравии.
- Контракт Месси с «Барселоной» действует до 2021-го года.