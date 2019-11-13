Заместитель спортивного директора «Локомотива»: «Постараемся зимой найти нападающего»

Вы главное форварда найдите, а не игрока с таким амплуа.
Найдите игрока который мяч хотя-бы в пол оборота к воротам принимает, а не спиной вперед, как бесполезная шпала - Эдер.
Заместитель спортивного директора «Локомотива» Андрей Лосюк рассказал о трансферных целях на зимнее окно.
«Нужно дождаться декабря, чтобы определить цели на январь. Нам нужно усиление в атаке: в «Локомотиве» сейчас три травмированных нападающих. Это подталкивает нас к поискам форварда. Постараемся не упустить возможность и найти нападающего», – сказал Лосюк.
- «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 31 балл.