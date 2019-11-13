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    Заместитель спортивного директора «Локомотива»: «Постараемся зимой найти нападающего»

    Заместитель спортивного директора «Локомотива» Андрей Лосюк рассказал о трансферных целях на зимнее окно.

    «Нужно дождаться декабря, чтобы определить цели на январь. Нам нужно усиление в атаке: в «Локомотиве» сейчас три травмированных нападающих. Это подталкивает нас к поискам форварда. Постараемся не упустить возможность и найти нападающего», – сказал Лосюк.

    • «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 31 балл.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    13.11.2019 23:50
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7778

      parevg 18 минут назад

      Вы главное форварда найдите, а не игрока с таким амплуа.
      Найдите игрока который мяч хотя-бы в пол оборота к воротам принимает, а не спиной вперед, как бесполезная шпала - Эдер.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2062

      erma 34 минуты назад

      Наконец-то догадались что Федя не нападающий. Он, конечно, славный парень, но ведь и на поле нужно что-то делать!

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