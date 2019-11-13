Левандовски третий раз подряд признали игроком месяца в «Баварии». Это рекорд клуба

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком команды в октябре по версии болельщиков.

Поляк получает эту награду третий месяц подряд. Ранее подобное не удавалось ни одному футболисту в истории клуба.

За 31-летнего форварда в октябрьском опросе проголосовали 75,6 процентов респондентов, в тройку также вошли Серж Гнабри (9,8%) и Мануэль Нойер (6,1%).