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  • Левандовски третий раз подряд признали игроком месяца в «Баварии». Это рекорд клуба

Левандовски третий раз подряд признали игроком месяца в «Баварии». Это рекорд клуба

13 ноября 2019, 20:32
2

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком команды в октябре по версии болельщиков.

Поляк получает эту награду третий месяц подряд. Ранее подобное не удавалось ни одному футболисту в истории клуба.

За 31-летнего форварда в октябрьском опросе проголосовали 75,6 процентов респондентов, в тройку также вошли Серж Гнабри (9,8%) и Мануэль Нойер (6,1%).

  • В течение минувшего месяца Левандовски забил семь голов в шести матчах.
  • Всего в текущем сезоне он отличился 23 раза в 18 играх.

Источник: Официальный сайт «Баварии»
Германия. Бундеслига Бавария Левандовски Роберт
Комментарии (2)
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Ушат Помоев
1573704419
Я же говорил он машина!
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PNZ1985
1573712783
THE MACHINE!
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