Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    2 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    3 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?

    Медведев: «Зенит» после поражения от «Лейпцига» нашел в себе силы сыграть солидно против такого серьезного соперника, как «Арсенал»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что отрыв питерской команды от конкурентов в РПЛ нельзя назвать большим.

    «Отрыв в пять очков не является гигантским. Просто хороший отрыв. В прошлом году мы пришли к зимней паузе с преимуществом в два очка, тогда был неудачный период с тремя поражениями во всех турнирах подряд. Сейчас команда после поражения от «Лейпцига» в Лиге чемпионов нашла в себе силы сыграть солидно против такого серьезного соперника, как «Арсенал», – сказал Медведев.

    • После 16 туров «Зенит» опережает идущий на втором месте «Локомотив» на 5 очков.
    • Петербуржцы обыграли тульский «Арсенал» со счетом 1:0.
    • Перед этим «Зенит» в Лиге чемпионов уступил «Лейпцигу» (0:2).

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:20
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3259

      Рубинище 17 минут назад

      те же слова только после Лейпцига ещё понятны, но не после Тулы. Все конкуренты со своими проблемами теряют много очей, и 5 слишком небольшой отрыв.
      Если Семак не посадит Дзюбу и не перестроит в современный атакующий стиль, даже выход из группы будет считаться как будто ЛЧ выиграли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      arok 29 минут назад

      Да, эта победа должна войти историю и в века. ))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +863

      loko-the_best 1 час назад

      Солидная победа 1-0, серьезный соперник из Тулы, поражение от Лейпцига отняло столько сил...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +960

      Decorhome 1 час назад

      Стыдно должно быть!!! Команда все время строится, строится и ни как не построится. С такими командами как Лейпциг могли бы играть хотя бы на равных

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1271

      ALEX ML 1 час назад

      Серьёзней некуда

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6124

      mihail200606 1 час назад

      Это да.. Очень сильный соперник.. Он в курсе, что это не лондонский арсенал)) как ему наверное сказали)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37420

      ROSTOV SUPER 1 час назад

      Нужно еще 5-6 игроков хапнуть , желательно у конкурентов , чтобы было легче силы искать !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +242

      Vseok 1 час назад

      Арсенал Тульский ,если что :D

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +343

      Rus9I 1 час назад

      Нашел в себе силы выиграть у Арсенала!)))
      Я конечно ничего не имею против Туляков, они молодцы! Но, Зенит имея 3 состава ищет силы выиграть у середняка РФПЛ

      Это тоже самое что Ман. Сити будет искать силы против Борнмут!!!
      Боже, какие они убогие..... Только ЛЧ показывает их реальное место, на дне.

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +471

      KPCCSPB > Rus9I 1 час назад

      Перечисли три состава, чухан болтливый, давай, прям сюда

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2094

      raritet > KPCCSPB 1 час назад

      Москва привыкла изрекать про три состава , которых , давно в помине нет, а фраза застряла в головах. Если что, то и Спартак имеет точно такое же количество игроков , что и Зенит.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2094

      raritet > KPCCSPB 1 час назад

      У Шпалыча реально вся страна в составах, и никто ему в упрек ничего не ставит.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13043

      slavutiq70 > KPCCSPB 47 минут назад

      Трансферная стоимость игроков Зенита 212 мл евро,,,,Арсенала Тула 33 мл евро,,,Ещё вопросы есть ????

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +894

      eleng 1 час назад

      Смешно..... солидный гендиректор дал серьёзное интервью.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74419
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru