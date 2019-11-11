Медведев: «Зенит» после поражения от «Лейпцига» нашел в себе силы сыграть солидно против такого серьезного соперника, как «Арсенал»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что отрыв питерской команды от конкурентов в РПЛ нельзя назвать большим.

«Отрыв в пять очков не является гигантским. Просто хороший отрыв. В прошлом году мы пришли к зимней паузе с преимуществом в два очка, тогда был неудачный период с тремя поражениями во всех турнирах подряд. Сейчас команда после поражения от «Лейпцига» в Лиге чемпионов нашла в себе силы сыграть солидно против такого серьезного соперника, как «Арсенал», – сказал Медведев.