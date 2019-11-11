Медведев: «Зенит» после поражения от «Лейпцига» нашел в себе силы сыграть солидно против такого серьезного соперника, как «Арсенал»

те же слова только после Лейпцига ещё понятны, но не после Тулы. Все конкуренты со своими проблемами теряют много очей, и 5 слишком небольшой отрыв.
Если Семак не посадит Дзюбу и не перестроит в современный атакующий стиль, даже выход из группы будет считаться как будто ЛЧ выиграли.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что отрыв питерской команды от конкурентов в РПЛ нельзя назвать большим.
«Отрыв в пять очков не является гигантским. Просто хороший отрыв. В прошлом году мы пришли к зимней паузе с преимуществом в два очка, тогда был неудачный период с тремя поражениями во всех турнирах подряд. Сейчас команда после поражения от «Лейпцига» в Лиге чемпионов нашла в себе силы сыграть солидно против такого серьезного соперника, как «Арсенал», – сказал Медведев.
- После 16 туров «Зенит» опережает идущий на втором месте «Локомотив» на 5 очков.
- Петербуржцы обыграли тульский «Арсенал» со счетом 1:0.
- Перед этим «Зенит» в Лиге чемпионов уступил «Лейпцигу» (0:2).