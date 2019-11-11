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  • Медведев: «Зенит» после поражения от «Лейпцига» нашел в себе силы сыграть солидно против такого серьезного соперника, как «Арсенал»

Медведев: «Зенит» после поражения от «Лейпцига» нашел в себе силы сыграть солидно против такого серьезного соперника, как «Арсенал»

11 ноября 2019, 13:20
45

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что отрыв питерской команды от конкурентов в РПЛ нельзя назвать большим.

«Отрыв в пять очков не является гигантским. Просто хороший отрыв. В прошлом году мы пришли к зимней паузе с преимуществом в два очка, тогда был неудачный период с тремя поражениями во всех турнирах подряд. Сейчас команда после поражения от «Лейпцига» в Лиге чемпионов нашла в себе силы сыграть солидно против такого серьезного соперника, как «Арсенал», – сказал Медведев.

  • После 16 туров «Зенит» опережает идущий на втором месте «Локомотив» на 5 очков.
  • Петербуржцы обыграли тульский «Арсенал» со счетом 1:0.
  • Перед этим «Зенит» в Лиге чемпионов уступил «Лейпцигу» (0:2).

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал РБ Лейпциг Медведев Александр
Комментарии (45)
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den161
1573467722
сравнение огонь!!!. Лейпциг - тульский Арсенал, Санёк, ты чего?
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Николай71
1573467902
Нормальное сравнение)))по нему Тула чуть слабее Лейпцига))
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Ушат Помоев
1573468386
Да ну бред несёт какой то!Достал этот Медведев с этим Зенитом!!!
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Чец
1573468876
Так вознести Зенит, который судьи наглядно тянут за уши на виду у всей страны. Позор!
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Rus9I
1573470312
Нашел в себе силы выиграть у Арсенала!))) Я конечно ничего не имею против Туляков, они молодцы! Но, Зенит имея 3 состава ищет силы выиграть у середняка РФПЛ Это тоже самое что Ман. Сити будет искать силы против Борнмут!!! Боже, какие они убогие..... Только ЛЧ показывает их реальное место, на дне.
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ROSTOV SUPER
1573471139
Нужно еще 5-6 игроков хапнуть , желательно у конкурентов , чтобы было легче силы искать !
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mihail200606
1573471989
Это да.. Очень сильный соперник.. Он в курсе, что это не лондонский арсенал)) как ему наверное сказали)))
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loko-the_best
1573473478
Солидная победа 1-0, серьезный соперник из Тулы, поражение от Лейпцига отняло столько сил...
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portero
1573477282
Наверное чувак бухал и думал что в Лондоне играли
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3a zenit
1573482638
солидно это когда в сон клонит от УГ на поле?
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