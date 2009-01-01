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    Чалов прервал безголевую серию из десяти матчей, забив «Сочи»

    ЦСКА на выезде обыграл «Сочи» (3:2) в матче 16-го тура чемпионата России.

    Победный гол в составе москвичей на 55-й минуте встречи забил нападающий Федор Чалов.

    Форвард прервал свою безголевую серию во всех турнирах за ЦСКА, которая составляла десять игр. Последний раз он отличался 22 сентября в матче против «Краснодара» (3:2) в РПЛ.

    • В этом сезоне у Чалова 5 голов в 16 матчах РПЛ.
    • В прошлом розыгрыше турнира россиянин забил 15 голов.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1258

      ALEX ML 1 час назад

      Жаль, что мало забивает, а гол то красавец!!! Может прорвет его))))

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