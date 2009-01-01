Чалов прервал безголевую серию из десяти матчей, забив «Сочи»

Жаль, что мало забивает, а гол то красавец!!! Может прорвет его))))
ЦСКА на выезде обыграл «Сочи» (3:2) в матче 16-го тура чемпионата России.
Победный гол в составе москвичей на 55-й минуте встречи забил нападающий Федор Чалов.
Форвард прервал свою безголевую серию во всех турнирах за ЦСКА, которая составляла десять игр. Последний раз он отличался 22 сентября в матче против «Краснодара» (3:2) в РПЛ.
- В этом сезоне у Чалова 5 голов в 16 матчах РПЛ.
- В прошлом розыгрыше турнира россиянин забил 15 голов.