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    Ерохин: «У «Зенита» есть большая мотивация и уверенность в себе. Результат в Лейпциге нас не устраивал»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от домашнего матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».

    – Какие у вас ожидания от матча с «РБ Лейпциг» в Санкт-Петербурге?

    – Мы играем дома, на нашем стадионе и перед нашими болельщиками. Это очень важно. Мы знаем, насколько важен результат в этой игре, от него будет многое зависеть в оставшихся матчах. Но у «Зенита» есть большая мотивация и уверенность в себе.

    – Чем будет отличаться ответный матч?

    – Футбол интересен тем, что все решается на футбольном поле. Конечно, результат в Лейпциге нас не устраивал, и мы постараемся сделать все возможное, чтобы сыграть лучше и победить.

    – «Зенит» сыграл 1:1 с ЦСКА, а «Лейпциг» разгромил «Майнц» – 8:0.

    – Конечно, «Зенит» тоже хотел победить в матче РПЛ. Но Лига чемпионов – это совершенно другой турнир. Здесь представлены лучшие команды Европы, и каждая ошибка жестоко наказывается.

    Если команда побеждает со счетом 8:0, то это дает тренеру и команде уверенность в себе. «РБ Лейпциг» является одной из лучших команд Бундеслиги в последние годы, они показывают сильный футбол, поэтому такой результат неудивителен. Мы предупреждены и знаем, что у нас впереди сложная игра в Санкт-Петербурге.

    – Что вы бы могли выделить у «Лейпцига»?

    – «РБ Лейпциг» любит играть в атакующий футбол, у него много вариантов игры в зависимости от противника. Есть много футболистов, способных на креативные действия. Например, Кевин Кампль и Конрад Лаймер. Они выстраивают командную игру и устанавливают темп, – сказал Ерохин.

    • «Зенит» сыграет с «Лейпцигом» во вторник, начало матча – в 20:55 мск.
    • После трех туров питерская команда занимает второе место в группе с 4 очками.

    Источник: Bild

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    Сегодня, 15:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3722

      Viper for CSKA 1 минуту назад

      Любопытно, откуда уверенность. Вилкова с Егоровым наверное протащили в судейскую.

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