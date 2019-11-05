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  • Ерохин: «У «Зенита» есть большая мотивация и уверенность в себе. Результат в Лейпциге нас не устраивал»

Ерохин: «У «Зенита» есть большая мотивация и уверенность в себе. Результат в Лейпциге нас не устраивал»

5 ноября 2019, 15:33
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от домашнего матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».

– Какие у вас ожидания от матча с «РБ Лейпциг» в Санкт-Петербурге?

– Мы играем дома, на нашем стадионе и перед нашими болельщиками. Это очень важно. Мы знаем, насколько важен результат в этой игре, от него будет многое зависеть в оставшихся матчах. Но у «Зенита» есть большая мотивация и уверенность в себе.

– Чем будет отличаться ответный матч?

– Футбол интересен тем, что все решается на футбольном поле. Конечно, результат в Лейпциге нас не устраивал, и мы постараемся сделать все возможное, чтобы сыграть лучше и победить.

– «Зенит» сыграл 1:1 с ЦСКА, а «Лейпциг» разгромил «Майнц» – 8:0.

– Конечно, «Зенит» тоже хотел победить в матче РПЛ. Но Лига чемпионов – это совершенно другой турнир. Здесь представлены лучшие команды Европы, и каждая ошибка жестоко наказывается.

Если команда побеждает со счетом 8:0, то это дает тренеру и команде уверенность в себе. «РБ Лейпциг» является одной из лучших команд Бундеслиги в последние годы, они показывают сильный футбол, поэтому такой результат неудивителен. Мы предупреждены и знаем, что у нас впереди сложная игра в Санкт-Петербурге.

– Что вы бы могли выделить у «Лейпцига»?

– «РБ Лейпциг» любит играть в атакующий футбол, у него много вариантов игры в зависимости от противника. Есть много футболистов, способных на креативные действия. Например, Кевин Кампль и Конрад Лаймер. Они выстраивают командную игру и устанавливают темп, – сказал Ерохин.

  • «Зенит» сыграет с «Лейпцигом» во вторник, начало матча – в 20:55 мск.
  • После трех туров питерская команда занимает второе место в группе с 4 очками.

Источник: Bild
Лига чемпионов Зенит РБ Лейпциг Ерохин Александр
Комментарии (5)
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Viper for CSKA
1572958201
Любопытно, откуда уверенность. Вилкова с Егоровым наверное протащили в судейскую.
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Зенит77
1572959059
Надеюсь Ерохин сыграет сегодня, у него есть голевое чутье и умение бить с лета, в отличие от Азмуна
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InterMilLano1908
1572959960
Ну ну, сколько раз по воротам пробили? Рады должны быть что всего 2-1 проиграли
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paracetamol
1572972369
Забей им, Сага, как клячам убогим забил.
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