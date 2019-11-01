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    20-летнюю ямайскую футболистку убили из-за телефона

    В ямайской столице Кингстоне случилось убийство. Из-за спора по поводу мобильного телефона женщина убила футболистку сборной Ямайки Таранью Кларк. Ей было 20 лет.

    Кларк были нанесены несколько ножевых ранений. Подозреваемая уже задержана. В сентябре спортсменка дебютировала за сборную Ямайки.

    • Кларк выступала на позиции полузащитника.
    • В дебютном матче за ямайскую сборную спортсменка забила Кубе.
    • Население Кингстона – 580 тысяч человек.

    Источник: твиттер B/R Football

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    01.11.2019 22:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +552

      playsh 1 час назад

      Даже не знаю,что сказать.Подобное могло случиться где угодно на планете.
      Очень жаль девочку, ещё бы жить и жить.Земля тебе пухом...

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