20-летнюю ямайскую футболистку убили из-за телефона

Даже не знаю,что сказать.Подобное могло случиться где угодно на планете.
Очень жаль девочку, ещё бы жить и жить.Земля тебе пухом...
В ямайской столице Кингстоне случилось убийство. Из-за спора по поводу мобильного телефона женщина убила футболистку сборной Ямайки Таранью Кларк. Ей было 20 лет.
Кларк были нанесены несколько ножевых ранений. Подозреваемая уже задержана. В сентябре спортсменка дебютировала за сборную Ямайки.
- Кларк выступала на позиции полузащитника.
- В дебютном матче за ямайскую сборную спортсменка забила Кубе.
- Население Кингстона – 580 тысяч человек.