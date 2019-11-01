20-летнюю ямайскую футболистку убили из-за телефона

В ямайской столице Кингстоне случилось убийство. Из-за спора по поводу мобильного телефона женщина убила футболистку сборной Ямайки Таранью Кларк. Ей было 20 лет.

Кларк были нанесены несколько ножевых ранений. Подозреваемая уже задержана. В сентябре спортсменка дебютировала за сборную Ямайки.