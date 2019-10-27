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Экс-защитник «Динамо»: «Кокорин должен играть в «Реале»

27 октября 2019, 11:56
15

Экс-защитник «Динамо» Гордон Шильденфельд признался, что самый талантливый футболист, с которым он играл был форвард «Зенита» Александр Кокорин.

– Кто самый талантливый из тех, с кем вы пересекались в «Динамо»?

– Кокорин! Он фантастический.

– А как же Кураньи?

– Ну, Кураньи – понятно. Сколько лет ему было? Уже за 30, он был звездой. Мисимович тоже хорош, но из тех, кого я встретил впервые – конечно, Кокорин. Этот парень должен играть в «Реале». С его-то скоростью и легкостью!

– В последнее время он играл в тюрьме.

– Конечно, я знаю о его проблемах с законом. Иногда такие безумные вещи происходят. Надеюсь, он извлечет уроки. Вообще, он всегда казался мне хорошим парнем. Мне нравился его юмор и манера игры. Я был удивлен, когда узнал, что произошло.

  • Хорват выступал за «Динамо» с 2012 по 2015-й.
  • Кокорин – воспитанник московского клуба.


Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Реал Зенит Кокорин Александр Шильденфельд Гордон
Комментарии (15)
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Черкизовский Кот
1572168128
Большие надежды подавали Измайлов и Сычёв. Если сравнивать их первые сезоны с лучшими годами Кокорина, то понимаешь, что он уровнем значительно ниже. Уровня Аршавина он не достигал и близко. Кокорин - нападающий, который за сезон забивал максимум 10 голов. У Соболева столько же ещё до завершения первого круга. А Веретенников когда-то забивал за сезон 20+, играя в полузащите. Как же надоели разговоры про этого переоценённого Кокорина. Игрок был хороший, но даже в перспективе он не виделся игроком уровня Реала. Зенит - это его потолок.
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InterMilLano1908
1572170670
Посмеялся с журналюги. Этот парень должен играть в «Реале». С его-то скоростью и легкостью! – В последнее время он играл в тюрьме.
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Агасфер
1572171901
Должен был играть в "Реале", а пока сидит в астрале...
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Garrincha58
1572171912
не в Реале, а на Урале
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FCTB
1572172164
Ага. Или в ПСЖ или в Ман.Сити. И каждый год получать золотую бутсу
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Пельш 1
1572176524
Шильденфельд конечно загнул!!!! Может быть он оговорился? Не в Реале, а в Еларе или в Леаре республики Мозамбик?
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DOCTOR PENALTY
1572181089
Для звезды у Кокорина не хватает одного компонента - мозгов, а это на тренировках не наработаешь.
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ZENIT*****
1572182873
Афторр,не кури эту дрянь!Разные глупые фэнтези лезет в голову.
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Мудакам
1572186711
Во накурился!
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Суворов_лучший
1572187084
Не, в Динамо он только пил!
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