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    Экс-защитник «Динамо»: «Кокорин должен играть в «Реале»

    Экс-защитник «Динамо» Гордон Шильденфельд признался, что самый талантливый футболист, с которым он играл был форвард «Зенита» Александр Кокорин.

    – Кто самый талантливый из тех, с кем вы пересекались в «Динамо»?

    – Кокорин! Он фантастический.

    – А как же Кураньи?

    – Ну, Кураньи – понятно. Сколько лет ему было? Уже за 30, он был звездой. Мисимович тоже хорош, но из тех, кого я встретил впервые – конечно, Кокорин. Этот парень должен играть в «Реале». С его-то скоростью и легкостью!

    – В последнее время он играл в тюрьме.

    – Конечно, я знаю о его проблемах с законом. Иногда такие безумные вещи происходят. Надеюсь, он извлечет уроки. Вообще, он всегда казался мне хорошим парнем. Мне нравился его юмор и манера игры. Я был удивлен, когда узнал, что произошло.

    • Хорват выступал за «Динамо» с 2012 по 2015-й.
    • Кокорин – воспитанник московского клуба.


    Источник: Sport24

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    27.10.2019 11:56
    Комментарии16
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      Рейтинг: +128

      Суворов_лучший 21 час назад

      Не, в Динамо он только пил!

      1
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      Рейтинг: +279

      Серж 69 21 час назад

      Ну,Кокорин,если в форме хорошей,то играл весьма неплохо и результативно.Часто это проявлялось,правда,так:он мог быть почти всю игру незаметен,но потом одним ударом оправдывал своё появление на поле.Однако, для Реала этого всё таки маловато,то что для нас хорошо,для них это обыденно.К тому же,он тогда стоил совсем немало,тут бы даже и Реал призадумался,а на кой нам тратить такие деньги?

      0
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      Рейтинг: +138

      Мудакам 21 час назад

      Во накурился!

      2
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      Рейтинг: +178

      Patriot58 > Мудакам 20 часов назад

      Допился алкаш

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6999

      Вомбат 22 часа назад

      Не спешите смеяться. Шильденфельд пересекался с Кокориным в тот период, когда Динамо тренировал Селькин. В том сезоне в связке с Ворониным, Самедовым и Кураньи Кокорин играл так, что я - хорошо помню - все время ждал, что его вот-вот заберет топ-клуб. Увы, в том сезоне Динамо не прошло в группу ЛЕ потому что в соперники достался кто-то типа Боруссии (такие команды достаются в квалификации, если твоя лига в Европе ниже седьмой, а мы тогда были восьмые). И Кокорина в европе не заметили. А потом Селькина убрали потому, что тот не смог наладить игру в обороне. Следующий тренер оборону наладил, а замечательное нападение разгнал. И больше уже никогда игра Кокорина не вызывала у меня ассоциаций с топ-командами мира.

      0
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      Рейтинг: +326

      ZENIT***** 22 часа назад

      Афторр,не кури эту дрянь!Разные глупые фэнтези лезет в голову.

      1
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      Рейтинг: +14627

      DOCTOR PENALTY 23 часа назад

      Для звезды у Кокорина не хватает одного компонента - мозгов, а это на тренировках не наработаешь.

      1
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      Рейтинг: +465

      Пельш 1 27 октября, 14:42

      Шильденфельд конечно загнул!!!! Может быть он оговорился? Не в Реале, а в Еларе или в Леаре республики Мозамбик?

      3
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      Рейтинг: +325

      FCTB 27 октября, 13:29

      Ага. Или в ПСЖ или в Ман.Сити. И каждый год получать золотую бутсу

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11067

      Garrincha58 27 октября, 13:25

      не в Реале, а на Урале

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +465

      Пельш 1 > Garrincha58 27 октября, 13:35

      На Урале то где, в Ивделе что ли?

      1
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      Рейтинг: +5291

      Агасфер 27 октября, 13:25

      Должен был играть в "Реале",
      а пока сидит в астрале...

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