Экс-защитник «Динамо»: «Кокорин должен играть в «Реале»

Экс-защитник «Динамо» Гордон Шильденфельд признался, что самый талантливый футболист, с которым он играл был форвард «Зенита» Александр Кокорин.

– Кто самый талантливый из тех, с кем вы пересекались в «Динамо»?

– Кокорин! Он фантастический.

– А как же Кураньи?

– Ну, Кураньи – понятно. Сколько лет ему было? Уже за 30, он был звездой. Мисимович тоже хорош, но из тех, кого я встретил впервые – конечно, Кокорин. Этот парень должен играть в «Реале». С его-то скоростью и легкостью!

– В последнее время он играл в тюрьме.

– Конечно, я знаю о его проблемах с законом. Иногда такие безумные вещи происходят. Надеюсь, он извлечет уроки. Вообще, он всегда казался мне хорошим парнем. Мне нравился его юмор и манера игры. Я был удивлен, когда узнал, что произошло.

Хорват выступал за «Динамо» с 2012 по 2015-й.

Кокорин – воспитанник московского клуба.





