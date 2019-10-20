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  • Клопп: «В матче с «Манчестер Юнайтед» нам нужно показать самые большие яйца»

Клопп: «В матче с «Манчестер Юнайтед» нам нужно показать самые большие яйца»

20 октября 2019, 16:02
7

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 9-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед».

«Мы должны приехать на «Олд Траффорд» и сыграть в наш лучший футбол. Нам нужно показать самые большие яйца и быть готовыми к каждому вызову, бороться за каждый мяч. Это все, что нам нужно будет сделать», – сказал Клопп на предматчевой пресс-конференции.

  • Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» состоится 20 октября, начало – в 18:30 по московскому времени.
  • «Ливерпуль» – лидер АПЛ с 24 очками в восьми матчах.
  • «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в таблице, имея в своем активе девять очков.
  • От зоны прямого вылета манкунианцев отделяет один балл.

Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (7)
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portero
1571576919
Покажете и играть не надо? Характер надо показывать, а не жопу с яйцами... МЮ мертвый их в пол ноги вынесете.
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Snek
1571579252
Ну хз, выйти и показать яйца... Если только у кого-то водянка.
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Viper for CSKA
1571579921
Начинает раздражать этот "яичный" тренд. Дня не проходит без того, чтобы кто-нибудь не выразил необходимость оные продемонстрировать. Озабоченные что ли или компенсируют что-то.
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Я - легенда
1571585551
Блин, и этот туда же. Очень модна стала эта тема - яйца показывать. Отдаёт гопотой ;)
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Aleksey!
1571590637
Солдат в армии отказался от брома и уже через месяц смог передвигаться на своих яйцах
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Yev
1571598119
Судя по конечному результату, МЮ не впечатлил размер.
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Zhake70
1571657373
За то Ван дейк показал свой большой зад,жаль что пацану ,а не мужику.
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