Клопп: «В матче с «Манчестер Юнайтед» нам нужно показать самые большие яйца»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 9-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед».

«Мы должны приехать на «Олд Траффорд» и сыграть в наш лучший футбол. Нам нужно показать самые большие яйца и быть готовыми к каждому вызову, бороться за каждый мяч. Это все, что нам нужно будет сделать», – сказал Клопп на предматчевой пресс-конференции.