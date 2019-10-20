Клопп: «В матче с «Манчестер Юнайтед» нам нужно показать самые большие яйца»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 9-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед».
«Мы должны приехать на «Олд Траффорд» и сыграть в наш лучший футбол. Нам нужно показать самые большие яйца и быть готовыми к каждому вызову, бороться за каждый мяч. Это все, что нам нужно будет сделать», – сказал Клопп на предматчевой пресс-конференции.
- Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» состоится 20 октября, начало – в 18:30 по московскому времени.
- «Ливерпуль» – лидер АПЛ с 24 очками в восьми матчах.
- «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в таблице, имея в своем активе девять очков.
- От зоны прямого вылета манкунианцев отделяет один балл.
Источник: Goal