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    Клопп: «В матче с «Манчестер Юнайтед» нам нужно показать самые большие яйца»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 9-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед».

    «Мы должны приехать на «Олд Траффорд» и сыграть в наш лучший футбол. Нам нужно показать самые большие яйца и быть готовыми к каждому вызову, бороться за каждый мяч. Это все, что нам нужно будет сделать», – сказал Клопп на предматчевой пресс-конференции.

    • Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» состоится 20 октября, начало – в 18:30 по московскому времени.
    • «Ливерпуль» – лидер АПЛ с 24 очками в восьми матчах.
    • «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в таблице, имея в своем активе девять очков.
    • От зоны прямого вылета манкунианцев отделяет один балл.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 16:02
    Комментарии1
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      Рейтинг: +34187

      portero 35 минут назад

      Покажете и играть не надо? Характер надо показывать, а не жопу с яйцами... МЮ мертвый их в пол ноги вынесете.

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