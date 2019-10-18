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  • Лэмпард: «Увеличение количества игр в Лиге чемпионов? Плохая идея. Мне будет трудно поддерживать качество и свежесть футболистов»

Лэмпард: «Увеличение количества игр в Лиге чемпионов? Плохая идея. Мне будет трудно поддерживать качество и свежесть футболистов»

18 октября 2019, 01:42
3

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал возможное увеличение количества игр в Лиге чемпионов. Специалист не в восторге от идеи.

«Плохая идея. Большее количество матчей вряд ли можно вписать в наш график. Мне будет трудно поддерживать качество и свежесть футболистов. Сейчас все более-менее нормально. Меня устраивает текущий формат», – цитирует Лэмпарда Sky Sports.

  • Текущий сезон для Лэмпарда-тренера – дебютный в Лиге чемпионов.
  • В группе Лиги чемпионов «Челси» идет третьим.
  • В АПЛ лондонцы занимают пятое место.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Челси Лэмпард Фрэнк
Комментарии (3)
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Cules2013
1571369752
абсолютно верно
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Decorhome
1571382047
Согласен. Это уже игра на износ
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Decorhome
1571382092
Бизнес есть бизнес, футбол и все остальное на второй план
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