Лэмпард: «Увеличение количества игр в Лиге чемпионов? Плохая идея. Мне будет трудно поддерживать качество и свежесть футболистов»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал возможное увеличение количества игр в Лиге чемпионов. Специалист не в восторге от идеи.

«Плохая идея. Большее количество матчей вряд ли можно вписать в наш график. Мне будет трудно поддерживать качество и свежесть футболистов. Сейчас все более-менее нормально. Меня устраивает текущий формат», – цитирует Лэмпарда Sky Sports.