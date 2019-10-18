Лэмпард: «Увеличение количества игр в Лиге чемпионов? Плохая идея. Мне будет трудно поддерживать качество и свежесть футболистов»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал возможное увеличение количества игр в Лиге чемпионов. Специалист не в восторге от идеи.
«Плохая идея. Большее количество матчей вряд ли можно вписать в наш график. Мне будет трудно поддерживать качество и свежесть футболистов. Сейчас все более-менее нормально. Меня устраивает текущий формат», – цитирует Лэмпарда Sky Sports.
- Текущий сезон для Лэмпарда-тренера – дебютный в Лиге чемпионов.
- В группе Лиги чемпионов «Челси» идет третьим.
- В АПЛ лондонцы занимают пятое место.
Источник: Sky Sports