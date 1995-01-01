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    Лэмпард: «Увеличение количества игр в Лиге чемпионов? Плохая идея. Мне будет трудно поддерживать качество и свежесть футболистов»

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал возможное увеличение количества игр в Лиге чемпионов. Специалист не в восторге от идеи.

    «Плохая идея. Большее количество матчей вряд ли можно вписать в наш график. Мне будет трудно поддерживать качество и свежесть футболистов. Сейчас все более-менее нормально. Меня устраивает текущий формат», – цитирует Лэмпарда Sky Sports.

    • Текущий сезон для Лэмпарда-тренера – дебютный в Лиге чемпионов.
    • В группе Лиги чемпионов «Челси» идет третьим.
    • В АПЛ лондонцы занимают пятое место.

    Источник: Sky Sports

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