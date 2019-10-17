Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    2 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    Месси: «Ты сам начинаешь осознавать, когда не можешь продолжать играть. Именно я буду тем, кто скажет, что достаточно»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал свое будущее.

    «Что касается завершения карьеры, со временем я это пойму. Ты сам начинаешь осознавать, когда не можешь продолжать. Именно я буду тем, кто скажет, что достаточно. Не знаю, как долго еще буду играть. Сейчас я чувствую себя хорошо.

    Каждый из нас ищет опыт, который считает лучшим для себя. У меня никогда не было необходимости покидать лучший клуб в мире – «Барселону». Здесь я наслаждаюсь каждой тренировкой, каждой игрой и городом.

    Касательно физического состояния, это трудно, потому что мысленно чувствуешь, что ты хорош и силен. Думаешь, что тебе 25 лет, и ты можешь продолжать делать то же самое, что и раньше. Но это тело управляет тобой, и есть ситуации, в которых ты должен уделять больше внимания, чем раньше. Нужно работать в матчах и на тренировках по-другому», – сказал Месси.

    • Месси провел за «Барселону» 692 матча, в которых забил 604 гола и отдал 244 ассиста.
    • В этом сезоне 32-летний форвард сыграл пять матчей, на его счету гол и две голевые передачи.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:49
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74047
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru