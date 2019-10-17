Месси: «Ты сам начинаешь осознавать, когда не можешь продолжать играть. Именно я буду тем, кто скажет, что достаточно»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал свое будущее.
«Что касается завершения карьеры, со временем я это пойму. Ты сам начинаешь осознавать, когда не можешь продолжать. Именно я буду тем, кто скажет, что достаточно. Не знаю, как долго еще буду играть. Сейчас я чувствую себя хорошо.
Каждый из нас ищет опыт, который считает лучшим для себя. У меня никогда не было необходимости покидать лучший клуб в мире – «Барселону». Здесь я наслаждаюсь каждой тренировкой, каждой игрой и городом.
Касательно физического состояния, это трудно, потому что мысленно чувствуешь, что ты хорош и силен. Думаешь, что тебе 25 лет, и ты можешь продолжать делать то же самое, что и раньше. Но это тело управляет тобой, и есть ситуации, в которых ты должен уделять больше внимания, чем раньше. Нужно работать в матчах и на тренировках по-другому», – сказал Месси.
- Месси провел за «Барселону» 692 матча, в которых забил 604 гола и отдал 244 ассиста.
- В этом сезоне 32-летний форвард сыграл пять матчей, на его счету гол и две голевые передачи.