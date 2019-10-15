«Готовимся к битве с «Краснодаром». «Динамо» опубликовало фото с тренировки

Давайте уже побеждайте в футболе, а не в упражнениях, а то нам то когда радоваться )))
Хохлова уже слили, больше отмазок нет, следующий вывод что вы все кляченогие и для футбола не годитесь.
Московское «Динамо» выложило фотографию с тренировочных занятий перед матчем с «Краснодаром».
«Готовимся к воскресной битве с «Краснодаром». На фото – победители в одном из упражнений», – говорится в сообщении твиттера «Динамо».
- «Динамо» сыграет дома с «Краснодаром» 20 октября.
- Краснодарцы занимают третье место с 26 очками, москвичи – 15-е место с 10 очками.
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— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) October 15, 2019