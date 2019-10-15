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    «Готовимся к битве с «Краснодаром». «Динамо» опубликовало фото с тренировки

    Московское «Динамо» выложило фотографию с тренировочных занятий перед матчем с «Краснодаром».

    «Готовимся к воскресной битве с «Краснодаром». На фото – победители в одном из упражнений», – говорится в сообщении твиттера «Динамо».

    • «Динамо» сыграет дома с «Краснодаром» 20 октября.
    • Краснодарцы занимают третье место с 26 очками, москвичи – 15-е место с 10 очками.

    Источник: твиттер «Динамо»

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    Сегодня, 16:56
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6255

      FanatSerj 3 минуты назад

      Давайте уже побеждайте в футболе, а не в упражнениях, а то нам то когда радоваться )))
      Хохлова уже слили, больше отмазок нет, следующий вывод что вы все кляченогие и для футбола не годитесь.

      0
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      Рейтинг: +33793

      portero 4 минуты назад

      ребятки давайте в футбол играть, хватит биться и больничек.

      0
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      Рейтинг: +2982

      RotBerg 55 минут назад

      В фнл с такими же рожами поедете))

      0
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      Рейтинг: -22

      яцык > RotBerg 5 минут назад

      ты уверена бомжара??

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