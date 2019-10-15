«Готовимся к битве с «Краснодаром». «Динамо» опубликовало фото с тренировки

Московское «Динамо» выложило фотографию с тренировочных занятий перед матчем с «Краснодаром».

«Готовимся к воскресной битве с «Краснодаром». На фото – победители в одном из упражнений», – говорится в сообщении твиттера «Динамо».

«Динамо» сыграет дома с «Краснодаром» 20 октября.

Краснодарцы занимают третье место с 26 очками, москвичи – 15-е место с 10 очками.