AS: Ракитич готов покинуть «Барселону»

Кто-то может предложить те самые 35 млн? Если да, то торговаться нечего. Иван не молод, и время его в Барсе окончено. Хороший игрок, добротный трудяга, но время никого не щадит.
Во время зимнего трансферного окна полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич, скорее всего, сменит команду.
По информации AS, хорват готов покинуть каталонский клуб уже в январе.
Решение 31-летнего футболиста может изменить только достаточное количество игровой практики.
- В текущем сезоне Ракитич провел за «Барсу» шесть неполных матчей, суммарно находясь на поле 186 минут.
- Рыночная стоимость игрока – 35 миллионов евро.