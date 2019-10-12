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    AS: Ракитич готов покинуть «Барселону»

    Во время зимнего трансферного окна полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич, скорее всего, сменит команду.

    По информации AS, хорват готов покинуть каталонский клуб уже в январе.

    Решение 31-летнего футболиста может изменить только достаточное количество игровой практики.

    • В текущем сезоне Ракитич провел за «Барсу» шесть неполных матчей, суммарно находясь на поле 186 минут.
    • Рыночная стоимость игрока – 35 миллионов евро.

    Источник: AS

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    Сегодня, 10:40
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +8419

      Cules2013 16 минут назад

      Кто-то может предложить те самые 35 млн? Если да, то торговаться нечего. Иван не молод, и время его в Барсе окончено. Хороший игрок, добротный трудяга, но время никого не щадит.

      0
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      Рейтинг: +33670

      portero 1 час назад

      Он давно готов, но желающих пока нет.

      2
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