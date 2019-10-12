AS: Ракитич готов покинуть «Барселону»

Во время зимнего трансферного окна полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич, скорее всего, сменит команду.

По информации AS, хорват готов покинуть каталонский клуб уже в январе.

Решение 31-летнего футболиста может изменить только достаточное количество игровой практики.