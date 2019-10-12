Китайский производитель автомобилей станет спонсором тульского «Арсенала»

Китайский производитель автомобилей HAVAL станет спонсором тульского «Арсенала».
12 октября в рамках визита делегации Тульской области в Китайскую Народную Республику Губернатор Алексей Дюмин и председатель совета директоров «Грэйт Волл» Вэй Цзяньцзюнь подписали меморандум о взаимопонимании по развитию спорта в Тульской области.
«Меморандум – основа для двустороннего сотрудничества футбольного клуба «Арсенал» и торговой марки HAVAL. Планируется также заключить спонсорский контракт. Это будет способствовать развитию клуба и новым достижениям. Кроме того, такое сотрудничество повысит узнаваемость и покупательскую привлекательность автомобилей HAVAL как на российском, так и на зарубежных рынках», – гласит сообщение на официальном сайте Правительства Тульской области.
- «Арсенал» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
- В активе туляков 14 очков после 12 матчей.