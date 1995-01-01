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    Китайский производитель автомобилей станет спонсором тульского «Арсенала»

    Китайский производитель автомобилей HAVAL станет спонсором тульского «Арсенала».

    12 октября в рамках визита делегации Тульской области в Китайскую Народную Республику Губернатор Алексей Дюмин и председатель совета директоров «Грэйт Волл» Вэй Цзяньцзюнь подписали меморандум о взаимопонимании по развитию спорта в Тульской области.

    «Меморандум – основа для двустороннего сотрудничества футбольного клуба «Арсенал» и торговой марки HAVAL. Планируется также заключить спонсорский контракт. Это будет способствовать развитию клуба и новым достижениям. Кроме того, такое сотрудничество повысит узнаваемость и покупательскую привлекательность автомобилей HAVAL как на российском, так и на зарубежных рынках», – гласит сообщение на официальном сайте Правительства Тульской области.

    • «Арсенал» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
    • В активе туляков 14 очков после 12 матчей.

    Источник: сайт Правительства Тульской области

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4173

      ivany4 45 минут назад

      Насчет покупки китайских авто - бабушка надвое сказала.
      А вот то, что в Арсенал китайцы ввалят денег, а то и купят его, можно говорить с уверенностью процентов на 70. Если случится покупка, то будет еще одна частная команда.

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