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  • Китайский производитель автомобилей станет спонсором тульского «Арсенала»

Китайский производитель автомобилей станет спонсором тульского «Арсенала»

12 октября 2019, 16:55
5

Китайский производитель автомобилей HAVAL станет спонсором тульского «Арсенала».

12 октября в рамках визита делегации Тульской области в Китайскую Народную Республику Губернатор Алексей Дюмин и председатель совета директоров «Грэйт Волл» Вэй Цзяньцзюнь подписали меморандум о взаимопонимании по развитию спорта в Тульской области.

«Меморандум – основа для двустороннего сотрудничества футбольного клуба «Арсенал» и торговой марки HAVAL. Планируется также заключить спонсорский контракт. Это будет способствовать развитию клуба и новым достижениям. Кроме того, такое сотрудничество повысит узнаваемость и покупательскую привлекательность автомобилей HAVAL как на российском, так и на зарубежных рынках», – гласит сообщение на официальном сайте Правительства Тульской области.

  • «Арсенал» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
  • В активе туляков 14 очков после 12 матчей.

Источник: сайт Правительства Тульской области
Россия. Премьер-лига Арсенал
Комментарии (5)
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ivany4
1570893200
Насчет покупки китайских авто - бабушка надвое сказала. А вот то, что в Арсенал китайцы ввалят денег, а то и купят его, можно говорить с уверенностью процентов на 70. Если случится покупка, то будет еще одна частная команда.
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Пельш 1
1570897025
Походу рождается новый топ клуб! Если конечно узкоглазые ввалят бабло, а наши стратеги его не попилят!
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