Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

    ЦСКА проведет товарищеский матч с «Коломной»

    Во время паузы на игры международных сборных ЦСКА сыграет с «Коломной», выступающей в ПФЛ.

    «14 октября на стадионе «Октябрь» (ул. Живописная, 21, въезд со стороны ул. Паршина, 16) основная команда ПФК ЦСКА без футболистов, вызванных в национальные сборные, проведет товарищеский матч с «Коломной». Начало встречи — в 14:00», – сообщает пресс-служба ЦСКА.

    Зрители смогут посмотреть матч бесплатно. Также CSKA TV проведет прямую трансляцию встречи.

    • После 12 туров РПЛ армейцы занимают пятое место в таблице с 25 очками.
    • 20 октября ЦСКА сыграет с «Уфой».

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:44
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73941
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru