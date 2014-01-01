ЦСКА проведет товарищеский матч с «Коломной»

Во время паузы на игры международных сборных ЦСКА сыграет с «Коломной», выступающей в ПФЛ.

«14 октября на стадионе «Октябрь» (ул. Живописная, 21, въезд со стороны ул. Паршина, 16) основная команда ПФК ЦСКА без футболистов, вызванных в национальные сборные, проведет товарищеский матч с «Коломной». Начало встречи — в 14:00», – сообщает пресс-служба ЦСКА.

Зрители смогут посмотреть матч бесплатно. Также CSKA TV проведет прямую трансляцию встречи.