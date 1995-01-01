Давай зимой беги в Спартак, таи Шюррье.
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер задумался о смене клубной прописки.
По информации TZ, 30-летний футболист недоволен количеством игровой практики, поэтому готов уйти в другую команду уже в январе.
Сообщается, что форвард намерен обсудить свое будущее с руководством клуба во время паузы на матчи национальных сборных.
- Мюллер – воспитанник «Баварии».
- В текущем сезоне игрок провел 10 матчей, забил один гол и сделал четыре ассиста.
- Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.
Источник: TZ
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