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    TZ: Мюллер хочет зимой покинуть «Баварию»

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер задумался о смене клубной прописки.

    По информации TZ, 30-летний футболист недоволен количеством игровой практики, поэтому готов уйти в другую команду уже в январе.

    Сообщается, что форвард намерен обсудить свое будущее с руководством клуба во время паузы на матчи национальных сборных.

    • Мюллер – воспитанник «Баварии».
    • В текущем сезоне игрок провел 10 матчей, забил один гол и сделал четыре ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.

    Источник: TZ

    Мюнхенский таблоид. Основан в 1968 году. Тематическая направленность - местные новости из Верхней Баварии, а также спортивные темы.

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    Сегодня, 11:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +306

      бочаров 3 минуты назад

      Давай зимой беги в Спартак, таи Шюррье.

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