TZ: Мюллер хочет зимой покинуть «Баварию»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер задумался о смене клубной прописки.

По информации TZ, 30-летний футболист недоволен количеством игровой практики, поэтому готов уйти в другую команду уже в январе.

Сообщается, что форвард намерен обсудить свое будущее с руководством клуба во время паузы на матчи национальных сборных.