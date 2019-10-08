Месси: «Думал, что вместо возвращения в «Барселону» Неймар перейдет в «Реал»

«Барселона» пыталась летом приобрести форварда «ПСЖ» Неймара. Нападающий каталонцев Лионель Месси полагал, что бразилец перейдет в другой испанский клуб.

«Думал, что вместо возвращения к нам Неймар перейдет в «Реал». Полагал, что их президент Флорентино Перес что-то сделает для этого», – цитирует аргентинца RAC 1.