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    Месси: «Думал, что вместо возвращения в «Барселону» Неймар перейдет в «Реал»

    «Барселона» пыталась летом приобрести форварда «ПСЖ» Неймара. Нападающий каталонцев Лионель Месси полагал, что бразилец перейдет в другой испанский клуб.

    «Думал, что вместо возвращения к нам Неймар перейдет в «Реал». Полагал, что их президент Флорентино Перес что-то сделает для этого», – цитирует аргентинца RAC 1.

    • Неймар выступал за «Барсу» с 2013 по 2017 год.
    • «ПСЖ» выкупил бразильца за 222 миллиона евро.
    • Контракт между сторонами рассчитан до 2022 года.

    Источник: RAC 1

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8

      karenmalyshkov 26 минут назад


      а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://gg.gg/anticam

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      Рейтинг: +8395

      Cules2013 34 минуты назад

      да хрен с ним, и с Неймаром, и с Пересом. У Барсы иные проблемы и другой вектор развития.

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