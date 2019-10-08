Месси: «Думал, что вместо возвращения в «Барселону» Неймар перейдет в «Реал»

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«Барселона» пыталась летом приобрести форварда «ПСЖ» Неймара. Нападающий каталонцев Лионель Месси полагал, что бразилец перейдет в другой испанский клуб.
«Думал, что вместо возвращения к нам Неймар перейдет в «Реал». Полагал, что их президент Флорентино Перес что-то сделает для этого», – цитирует аргентинца RAC 1.
- Неймар выступал за «Барсу» с 2013 по 2017 год.
- «ПСЖ» выкупил бразильца за 222 миллиона евро.
- Контракт между сторонами рассчитан до 2022 года.