Эменало: «Абрамовичу говорили о ненадобности академии «Челси», но он от нее не отказался»

Наверняка поэтому его и слил Абрамович!!!
Бывший технический директор «Челси» Майкл Эменало рассказал, что владельцу клуба Роману Абрамовичу предлагали не вкладывать деньги в академию. Сейчас в составе лондонцев выступает несколько собственных воспитанников.
«Один из тренеров утверждал, что в академии нет надобности. Объяснял: она занимает много времени, что это пустые траты. Мне пришлось бороться с такими настроениями. Абрамович в итоге не отказался от академии. Он верил в нее», – цитирует Эменало The Telegraph.
- «Челси» под руководством Фрэнка Лэмпарда идет в АПЛ пятым.
- В группе Лиги чемпионов команда занимает третье место.
- Ближайший матч «Челси» – с «Ньюкаслом» (19 октября, суббота).