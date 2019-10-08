Эменало: «Абрамовичу говорили о ненадобности академии «Челси», но он от нее не отказался»

Бывший технический директор «Челси» Майкл Эменало рассказал, что владельцу клуба Роману Абрамовичу предлагали не вкладывать деньги в академию. Сейчас в составе лондонцев выступает несколько собственных воспитанников.

«Один из тренеров утверждал, что в академии нет надобности. Объяснял: она занимает много времени, что это пустые траты. Мне пришлось бороться с такими настроениями. Абрамович в итоге не отказался от академии. Он верил в нее», – цитирует Эменало The Telegraph.