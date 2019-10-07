Д. Комбаров: «Считаю, что медики и учителя должны получать минимум 100 тысяч»

Молодец,ведь он знает сколько у нас получают простые люди.
Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров ответил на вопрос о вовлеченности в политику и уровне жизни в России.
«Я от политики далек. Чтобы отвечать на политические вопросы, нужно быть осведомленным. Так что не хотел бы обсуждать какие-то моменты и решения, в это нужно вникать. Это серьезная тема, на которую может последовать соответствующая реакция.
Конечно, уровень жизни – это большая проблема нашей страны. Такие зарплаты маленькие... Но еще раз: если бы я в политике разбирался, то мог бы что-то сказать. Хотя, конечно, считаю – медики и учителя должны получать больше. Не 30 тысяч, а сто минимум. Но от меня здесь ничего не зависит», – сказал Комбаров.
- Комбаров перешел в «Крылья» минувшим летом из «Спартака» на правах свободного агента.
- В текущем сезоне 32-летний футболист провел 11 матчей и получил две желтые карточки.
- Согласно исследованию Sports.ru от февраля 2017 года, Комбаров зарабатывал в «Спартаке» 2 миллиона евро в год.