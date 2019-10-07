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    Д. Комбаров: «Считаю, что медики и учителя должны получать минимум 100 тысяч»

    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров ответил на вопрос о вовлеченности в политику и уровне жизни в России.

    «Я от политики далек. Чтобы отвечать на политические вопросы, нужно быть осведомленным. Так что не хотел бы обсуждать какие-то моменты и решения, в это нужно вникать. Это серьезная тема, на которую может последовать соответствующая реакция.

    Конечно, уровень жизни – это большая проблема нашей страны. Такие зарплаты маленькие... Но еще раз: если бы я в политике разбирался, то мог бы что-то сказать. Хотя, конечно, считаю – медики и учителя должны получать больше. Не 30 тысяч, а сто минимум. Но от меня здесь ничего не зависит», – сказал Комбаров.

    • Комбаров перешел в «Крылья» минувшим летом из «Спартака» на правах свободного агента.
    • В текущем сезоне 32-летний футболист провел 11 матчей и получил две желтые карточки.
    • Согласно исследованию Sports.ru от февраля 2017 года, Комбаров зарабатывал в «Спартаке» 2 миллиона евро в год.

    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +55

      khateev 7 минут назад

      Молодец,ведь он знает сколько у нас получают простые люди.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1051

      Sviro 39 минут назад

      Все должны получать достойную зарплату, чтобы жить а не существовать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33395

      portero 43 минуты назад

      а почему только эти профессии????? футболист.... играй в футбол .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +147

      АКМ-74У 49 минут назад

      Как болельщик Крыльев считаю, что Комбаров должен получать 30 тысяч максимум и не евро, а рублей. В соответствии с качеством своей игры. А лучше вообще на поле не выходить.

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