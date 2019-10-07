«Краснодар» поблагодарил болельщиков «Спартака» за достойное поведение

Где-то омон натравливают, где-то традиционное радушное отношение к гостям. Почувствуйте разницу, как говорится.
Пресс-служба «Краснодара» опубликовала в твиттере заявление с благодарностью в адрес болельщиков «Спартака».
«Мы благодарим активных болельщиков московского «Спартака» за достойное поведение на трибунах нашего стадиона! Спасибо, что воздержались от использования нецензурных выражений и от применения пиротехники», – говорится в публикации южан.
- «Краснодар» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.
- Краснодарцы занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, а москвичи – 12-е.
Конкурс на самую смешную шутку о матче «Краснодар» – «Спартак»
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— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 7, 2019