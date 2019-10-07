«Краснодар» поблагодарил болельщиков «Спартака» за достойное поведение

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала в твиттере заявление с благодарностью в адрес болельщиков «Спартака».

«Мы благодарим активных болельщиков московского «Спартака» за достойное поведение на трибунах нашего стадиона! Спасибо, что воздержались от использования нецензурных выражений и от применения пиротехники», – говорится в публикации южан.

«Краснодар» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.

Краснодарцы занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, а москвичи – 12-е.

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