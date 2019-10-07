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    «Краснодар» поблагодарил болельщиков «Спартака» за достойное поведение

    Пресс-служба «Краснодара» опубликовала в твиттере заявление с благодарностью в адрес болельщиков «Спартака».

    «Мы благодарим активных болельщиков московского «Спартака» за достойное поведение на трибунах нашего стадиона! Спасибо, что воздержались от использования нецензурных выражений и от применения пиротехники», – говорится в публикации южан.

    • «Краснодар» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.
    • Краснодарцы занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, а москвичи – 12-е.

    Конкурс на самую смешную шутку о матче «Краснодар» – «Спартак»

    Источник: Официальный твиттер «Краснодара»

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    Сегодня, 13:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +671

      Красный май 23 минуты назад

      Где-то омон натравливают, где-то традиционное радушное отношение к гостям. Почувствуйте разницу, как говорится.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2931

      Yurok161 57 минут назад

      С ОМОНом то уже не хочется встречаться, вот и ведут себя теперь хорошо.

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