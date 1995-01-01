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    Сульшер: «Как вывести команду из кризиса? Вопрос на миллион долларов»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение в матче с «Ньюкасл Юнайтед» (1:0) в 8-м туре АПЛ.

    «Конечно, мы разочарованы. Нам не хватает нескольких ключевых игроков, но это не оправдание. Футболисты усердно работали, но в данный момент мы находимся на той позиции, к которой привыкли. Некоторым игрокам не хватает самообладания, мы не создали достаточно моментов для победы.

    Как вывести команду из кризиса? Это вопрос на миллион долларов, не так ли? К счастью для нас, сейчас наступает перерыв на игры сборных. У нас будет время, чтобы оценить то, что происходило в первых восьми матчах. Надеюсь, несколько игроков восстановятся после травм», – цитирует Сульшера пресс-служба клуба.

    • В воскресенье «МЮ» проиграл «Ньюкаслу» и опустился на 12-е место в АПЛ.
    • В следующем туре манкунианцы примут «Ливерпуль», идущий первым в лиге.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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    Сегодня, 08:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4050

      ivan-football-fan 40 минут назад

      "Вопрос на миллион долларов»?
      В неделю?
      Погба просит 600 000....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5891

      mihail200606 1 час назад

      Это вопрос на много миллионов...

      0
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