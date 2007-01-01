Сульшер: «Для нас очень важно получить результат в матче с «Ньюкаслом». Это изменит наше настроение»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал интервью перед встречей с «Ньюкаслом» в Премьер-лиге.

«Разумеется, никого не радует отсутствие побед. Вы отдаете этой работе свое сердце, жизнь и душу. После побед чувствуешь себя счастливее, настроение меняется. Но это не всегда значит, что команда играла лучше – просто результаты сказываются на настроении.

Для нас крайне важно получить результат. Это изменит наше настроение», – цитирует норвежца Sky Sports.