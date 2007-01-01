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    Сульшер: «Для нас очень важно получить результат в матче с «Ньюкаслом». Это изменит наше настроение»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал интервью перед встречей с «Ньюкаслом» в Премьер-лиге.

    «Разумеется, никого не радует отсутствие побед. Вы отдаете этой работе свое сердце, жизнь и душу. После побед чувствуешь себя счастливее, настроение меняется. Но это не всегда значит, что команда играла лучше – просто результаты сказываются на настроении.

    Для нас крайне важно получить результат. Это изменит наше настроение», – цитирует норвежца Sky Sports.

    • «МЮ» занимает 11-е место в таблице АПЛ. Девять очков в семи матчах – худший старт в истории клуба за последние 30 лет.
    • Матч пройдет на «Сент Джеймс Парк» и начнется в 18:30 по московскому времени. За его событиями можно будет следить в онлайне «Бомбардира».

    Источник: Sky Sports

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