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    Жоау Мариу, Смолов и Эдер – в старте «Локомотива» на матч РПЛ против «Арсенала»

    Официальный сайт Премьер-лиги объявил стартовые составы «Локомотива» и «Арсенала» на матч 12-го тура.

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Мурило, Коломейцев, Баринов, Жоау Мариу, Смолов, Эдер.

    «Арсенал»: Левашов, Григалава, Беляев, Дельгадо, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Костадинов, Луценко, Кангва.

    • Встреча пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 14:00 по московскому времени.
    • Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице, тульский – седьмое.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии3
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      Рейтинг: -571

      DonBaton 54 минуты назад

      Шмариу, Кривоногий пистабол и Пэдер в атаке у лохомотива

      -3
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      Рейтинг: +1515

      Фан666 1 час назад

      Унылые нули

      -2
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      Рейтинг: +1130

      Boeung777 > Фан666 59 минут назад

      Да, судя по составу Локо, будут сушить игру и играть на контратаках.

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