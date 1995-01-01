Жоау Мариу, Смолов и Эдер – в старте «Локомотива» на матч РПЛ против «Арсенала»

Шмариу, Кривоногий пистабол и Пэдер в атаке у лохомотива
Официальный сайт Премьер-лиги объявил стартовые составы «Локомотива» и «Арсенала» на матч 12-го тура.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Мурило, Коломейцев, Баринов, Жоау Мариу, Смолов, Эдер.
«Арсенал»: Левашов, Григалава, Беляев, Дельгадо, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Костадинов, Луценко, Кангва.
- Встреча пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 14:00 по московскому времени.
- Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице, тульский – седьмое.