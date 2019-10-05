Сульшер удалил аккаунт в твиттере. Главному тренеру «МЮ» надоела критика болельщиков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер удалил свой аккаунт в твиттере.

По информации источника, причиной стала критика болельщиков клуба после ничьей в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «АЗ Алкмаар» (0:0), в котором игроки «Манчестер Юнайтед» ни разу не пробили в створ.

Последним, что сделал Сульшер перед удалением аккаунта, стало личное сообщение одному из немногочисленных фанатов «Манчестер Юнайтед», который публично поблагодарил норвежского специалиста за проделанную работу.

«Привет, Сэм. Спасибо за твое сообщение. Я рад, что хотя бы кто-то видит прогресс, которого мы добились. И нападающий придет», – написал Сульшер.