Сульшер удалил аккаунт в твиттере. Главному тренеру «МЮ» надоела критика болельщиков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер удалил свой аккаунт в твиттере.
По информации источника, причиной стала критика болельщиков клуба после ничьей в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «АЗ Алкмаар» (0:0), в котором игроки «Манчестер Юнайтед» ни разу не пробили в створ.
Последним, что сделал Сульшер перед удалением аккаунта, стало личное сообщение одному из немногочисленных фанатов «Манчестер Юнайтед», который публично поблагодарил норвежского специалиста за проделанную работу.
«Привет, Сэм. Спасибо за твое сообщение. Я рад, что хотя бы кто-то видит прогресс, которого мы добились. И нападающий придет», – написал Сульшер.
- Сульшер стал и.о. главного тренера «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018 года.
- В марте 46-летний подписал с «МЮ» полноценный контракт сроком на три года.
- После семи сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» занимает 11-е место в таблице АПЛ, имея в своем активе девять очков.