«Краснодар» – болельщикам: «Спасибо вам за веру и поддержку! Даже в трудную минуту»

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала в инстаграме обращение, адресованное болельщикам команды.

«Спасибо вам за веру в нас и за поддержку, друзья! Даже в трудную минуту», – говорится в публикации клуба.

В четверг «Краснодар» проиграл «Хетафе» (1:2) в Лиге Европы, потерпев два поражения в двух турах группового этапа.

В РПЛ южане набрали 23 очка в 11 матчах и занимают четвертое место в турнирной таблице.