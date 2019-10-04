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    «Краснодар» – болельщикам: «Спасибо вам за веру и поддержку! Даже в трудную минуту»

    Пресс-служба «Краснодара» опубликовала в инстаграме обращение, адресованное болельщикам команды.

    «Спасибо вам за веру в нас и за поддержку, друзья! Даже в трудную минуту», – говорится в публикации клуба.

    • В четверг «Краснодар» проиграл «Хетафе» (1:2) в Лиге Европы, потерпев два поражения в двух турах группового этапа.
    • В РПЛ южане набрали 23 очка в 11 матчах и занимают четвертое место в турнирной таблице.

    text

    Публикация от text (@fckrasnodar)

    Источник: Инстаграм «Краснодара»

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    Сегодня, 06:27
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +75

      ajax707 1 час назад

      Разогнать всех, на деньги что вам уродам платят можно целый дивизион купить, да пару стадионов построить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1407

      РМЗ 1 час назад

      Откуда у вас болельщики . Так кому не куда пойти теми ходят на вас . Они даже не понимают что смотрят

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1509

      Фан666 2 часа назад

      Тут уже не минута, а полгода. Надоели со своими поддержи. Все заколебались от вас чего то ждать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +138

      NotFound > Фан666 1 час назад

      Не обращай внимания. Это адресовано болельщикам, а не тебе )

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2985

      Рубинище 2 часа назад

      Краснодар попытается отыграться за провал в евро кубке на Спартаке, которому тоже победы нужны. обе забьют похоже верняк

      1
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